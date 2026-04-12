「ぜんぜん楽しくなさそうだけど大丈夫そ？」バービー、ハマっている“0円レジャー”を披露！ 「じわじわきます」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは4月12日、自身のInstagramを更新。最近ハマっている“0円レジャー”を披露しました。
【写真】バービーがハマっている“0円レジャー”
バービーさんは「バスツアーで植物園に立ち寄った観光客感が拭えません。わざわざ撮るまでもない写真たちも紛れているような気がしています」と本音をこぼしつつ、「しかしながら、笹森花菜という植物由来100%の名前ですので、いかなる植物も愛してまいりたい所存です」と続け、「#休日の遊び #ゼロ円レジャー」とハッシュタグを添えました。
コメントでは「ぜんぜん楽しくなさそうなお顔だけど大丈夫そ？」「顔全部一緒」「ずっと見ていたいくらい好きです」「角度が一緒すぎてもはや合成写真のようです」「無表情がまたいい笑」「なんてことない写真が続いて笑が止まりませんでした」「私も年々その角度になってきています」「じわじわきます」などの声が寄せられています。
ファンからは「いやいや、時間の潰し方めちゃめちゃ上手ですよ！」「なんとも言えなくエモいじゃない」「是非ともユーミンに見て欲しい」「妻の活かし方をよく分かってらっしゃる」「哀愁がすごい」「何度も何度もみてる」と称賛の声が多数寄せられています。(文:福島 ゆき)
【写真】バービーがハマっている“0円レジャー”
「ぜんぜん楽しくなさそうなお顔だけど大丈夫そ？」バービーさんは「新しい植物を見かけるたびに観光客のような写真を撮るという遊びにハマっています」とつづり、9枚の写真を投稿。さまざまな植物の前で、少しかかんで真顔をカメラに向ける姿を披露しています。
コメントでは「ぜんぜん楽しくなさそうなお顔だけど大丈夫そ？」「顔全部一緒」「ずっと見ていたいくらい好きです」「角度が一緒すぎてもはや合成写真のようです」「無表情がまたいい笑」「なんてことない写真が続いて笑が止まりませんでした」「私も年々その角度になってきています」「じわじわきます」などの声が寄せられています。
「時間の潰し方が苦手な夫婦です」8日の投稿では、「『春よ、来い 歌える？』と、桜散る公園の脇で夫に声をかけられ、誘われるがままに撮りました」と、1本の動画を公開。すっぴんで眼鏡をかけ、リュックを背負ったバービーさんが、桜並木など春めいた景色を背景に、松任谷由実さんの名曲『春よ、来い』を口パクで歌う姿を披露しています。
ファンからは「いやいや、時間の潰し方めちゃめちゃ上手ですよ！」「なんとも言えなくエモいじゃない」「是非ともユーミンに見て欲しい」「妻の活かし方をよく分かってらっしゃる」「哀愁がすごい」「何度も何度もみてる」と称賛の声が多数寄せられています。(文:福島 ゆき)