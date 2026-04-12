フリーアナウンサーの生島ヒロシが１２日、パーソナリティーを務める文化放送の新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・午前９時）に出演した。

生島は、コンプライアンス違反で昨年１月２７日にＴＢＳラジオがパーソナリティーを務める同局「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」（月〜金曜・午前５時）を降板。以後、活動自粛していたが今月５日にスタートした文化放送の同番組のパーソナリティーとして活動再開した。

２週目を迎えた生島は「日曜日らしい放送にしていきたいと思っております」と明かし「いろんなメールをたくさんいただきましてありがとうございました」とリスナーに感謝した。

アシスタントを務める松永安奈アナが「東京に住んでいる匿名希望の５９歳」のかつてタクシードライバーをしていたリスナーのメールを紹介した。メールには生島を「一度だけ、お客様としてご乗車していただいたことがあります」と書かれていた。

これに生島は「えぇ〜」と驚き「態度悪くなかったかな？」と自身の過去を心配していた。男性はメールで「初回の番組冒頭での生島さんの言葉を聞いて、改めて自分も頑張ろうと勇気づけられました。ありがとうございます」と生島への感謝を伝えていた。