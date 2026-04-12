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TBS「田鎖ブラザーズ」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】放送前ドラマ考察 真犯人は近くにいるこの2人のどちらかだ！ 岡田将生 染谷将太 宮近海斗」を公開した。動画では、2026年4月スタートのTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」の放送前考察を行い、両親を殺害した真犯人の正体について独自の見解を語っている。



本作は、31年前に両親を殺害された青委警察署の刑事・田鎖真（岡田将生）と、神奈川県警の検視官・田鎖稔（染谷将太）の兄弟が、時効を迎えた事件の犯人を自らの手で裁くために真相を追うクライムサスペンス。トケル氏は、過去のサスペンスドラマの傾向から真犯人の条件を分析し、「犯人になりえる人の要素」として、「主人公を以前から知っていて、身近にいる人」「基本、味方的な立ち位置である」「第1話から出演している」といった傾向を提示して独自のメタ考察を展開した。



これらの要素から、真犯人の最有力候補として兄弟を30年来支えてきた町中華の店主・茂木幸輝（山中崇）を挙げた。両親を亡くした兄弟にとって兄のように温かい存在である茂木について、トケル氏は「立ち位置的に、非常にあやしく感じてしまう」と指摘する。続けて「警察に入った2人が変な行動をしないか、遠くない距離でずっと観ている人のような」と語り、身近すぎる距離感に疑念の目を向けた。加えて、兄弟の幼馴染であり、入手困難な情報を提供する質屋の店主・足利晴子（井川遥）についても、不穏な存在として言及している。



動画の終盤では、兄弟の父親の元同僚である辛島貞夫（長江英和）や、行方をくらませているノンフィクション作家の津田雄二（飯尾和樹）、さらに警察関係者の宮藤詩織（中条あやみ）など、多彩なキャラクターの相関関係についても詳しく解説した。最後にトケル氏は、初回放送直後に自身のチャンネルで考察ライブ配信を開催すると予告し、緻密なストーリーが予想される本作の謎解きを視聴者とともに楽しむ姿勢を見せて動画を締めくくった。