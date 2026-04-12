プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が出演と制作総指揮を手掛ける単独公演「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」が１１日、故郷・宮城のセキスイハイムスーパーアリーナで開幕。立ち見が出るほどの超満員７０００人の観客を魅了した。公演後に、アイスストーリー第４弾の開催を発表した。

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場内スクリーンに大きく映し出された「５」「４」「３」「２」「１」のカウントダウンの文字。羽生さんが氷上に現れると、７０００人の期待値と熱量が一気に最高潮に達した。故郷の宮城でスタートした、１年２か月ぶりの単独公演「ＲＥＡＬＩＶＥ」。「１人で滑り続けることは１シーズンぶりだったので緊張した。いろいろなことが挑戦だったけど、自分の新しい価値が生まれてくればうれしい」。表情に充実感が漂った。

「羽生結弦」の一部でもある過去の演目に、新たな息を吹き込んだ。更新される今を、魂を込め演じ上げた。プロ転向後のプログラムに加え、２０１８―１９年シーズンから２季にわたって滑ったショートプログラム（ＳＰ）「Ｏｔｏｎａｌ（秋によせて）」を久々に披露。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めた。「Ｕｔａｉ」から代表曲「ＳＥＩＭＥＩ」へ。黄金色の衣装でコレオシークエンスを舞った。

２２年７月のプロ転向後、物語の執筆、出演と制作総指揮を手掛ける「アイスストーリー」をつくり上げてきた。今回の公演後、時期は非公開ながら第４弾の開催を発表した。第２部では映画「国宝」の音楽担当で知られる原摩利彦氏が書き下ろした「ＰＲＥＱＵＥＬ」を滑るサプライズも。１０曲からなる大作は第４弾への前日譚だった。「まだまだ成長段階。今急激に変わっているところ。僕自身も楽しみに、これからも滑り続けたい」。桜が満開の宮城で、羽生結弦が再始動を刻んだ。（高木 恵）