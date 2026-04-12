元Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰで俳優の中島裕翔（３２）と俳優の新木優子（３２）が１１日、結婚したことを発表した。同学年の２人は、２０１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」でＷ主演して初共演。１８年放送のフジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」で再共演し、交際に発展したとみられる。昨年１２月には一部週刊誌で真剣交際が報じられており、縁起がいいとされる「一粒万倍日」にゴールインを電撃発表した。

新年度を迎えた直後の吉日に、ビッグカップルの誕生が世間を驚かせた。中島は所属事務所の公式サイトで「俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆さまのご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」とした。

中島は２５年８月、約１８年間所属したＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰを卒業した。その後は高身長を生かし、モデルや俳優業を中心に活動。特に俳優としては今年だけでもＷＯＷＯＷ「シリウスの反証」、テレビ朝日系「森英恵 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ ｂｅｙｏｎｄ」や、６月開幕の舞台「セールスマンの死」にも出演が決まる活躍を見せている中で、プライベートでも大きな決断を迎えた。

一方の新木も、スレンダーなスタイルと透明感あふれるルックスでモデルとして活躍している。俳優としても、２４年に映画「キングダム 大将軍の帰還」に出演し、昨年は日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」で主演を果たすなど着実にステップアップ。自然体かつ当意即妙なトーク力も生かし、バラエティー番組にも引っ張りだこだ。

所属事務所の公式サイトでは、直筆の書名とともに自身のコメントも掲載。「１０歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることができていることのありがたさを感じる日々です」と感謝した。

２人は１９９３年生まれの同学年で１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」でのＷ主演が初共演だった。フジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」（１８年、２０年）でも共演し仲を深め、ファンからも互いの名前にちなんで「ゆとゆこ」として親しまれる存在だった。

中島が所属するＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴでは２４年には過去最多６人、昨年は５人と結婚ラッシュ。今年は中島が最初に結婚を発表したタレントとなった。

◆中島裕翔（なかじま・ゆうと） １９９３年８月１０日生まれ、東京都出身。０４年に入所。０７年にＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰとして「Ｕｌｔｒａ Ｍｕｓｉｃ Ｐｏｗｅｒ」でＣＤデビュー。０８年に「スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜」「水球ヤンキース」（１４年）などの主演ドラマのほか、１３年に「半沢直樹」など出演ドラマ多数。「ベストジーニスト」男性部門では殿堂入りしている。血液型Ａ。

◆新木優子（あらき・ゆうこ）１９９３年１２月１５日生まれ。東京都出身。小学５年生のときに東京・原宿でスカウトされ、０８年に映画「青い鳥」でデビュー。１４年に「ｎｏｎ−ｎｏ」の専属モデル就任。１５年には結婚情報誌「ゼクシィ」の８代目ＣＭガールとしてブレーク。１６年に「インターン！」で映画、「ラブラブエイリアン」で連続ドラマの初主演。２５年には「良いこと悪いこと」でも主演。身長１６５センチ。血液型Ａ。