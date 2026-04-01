ブンデスリーガ 25/26の第29節 ウォルフスブルクとアイントラハト・フランクフルトの試合が、4月11日22:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、イェスパー・リンドストロム（MF）、パトリック・ビマー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトはヨナタン・ブルカート（FW）、アルノー・カリムエンド（FW）、ファールス・チャイビ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

21分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのAmaimouni Echghouyab Ayoube（FW）のアシストからオスカー・ヒュイルント（MF）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

さらに32分アイントラハト・フランクフルトが追加点。ヨナタン・ブルカート（FW）のアシストからアルノー・カリムエンド（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアイントラハト・フランクフルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウォルフスブルクは後半の頭から選手交代。イェスパー・リンドストロム（MF）からロブロ・マイエル（MF）に交代した。

71分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）からアンスガー・クナウフ（FW）に交代した。

73分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。クリスティアン・エリクセン（MF）、パトリック・ビマー（FW）に代わりマキシミリアン・アーノルド（MF）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）がピッチに入る。

79分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。デニス・バブロ（DF）から塩貝 健人（FW）に交代した。

84分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ファールス・チャイビ（MF）からジャン・ウズン（MF）に交代した。

85分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。オスカー・ヒュイルント（MF）、ヨナタン・ブルカート（FW）に代わりエリエス・スヒリ（MF）、ユネス・エブヌタリブ（FW）がピッチに入る。なお、オスカー・ヒュイルント（MF）は負傷による交代とみられる。

86分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。アーロン・ゼンター（DF）からアダム・ダギム（MF）に交代した。

90+2分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アルノー・カリムエンド（FW）からArrhov Love（MF）に交代した。

後半終了間際の90+7分、ウォルフスブルクのアダム・ダギム（MF）のアシストからジェナン・ペイチノビッチ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、アイントラハト・フランクフルトが1-2で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は79分から交代で出場した。

2026-04-12 00:40:20 更新