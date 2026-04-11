ラッパーでデザイナーのナオヒロックさんが死去したと11日、デザイナーを務めていたアパレルブランド「SAMUEL（サミュエル）」のインスタグラムの公式アカウントで発表された。葬儀は家族の意向ですでに執り行われたという。

公式アカウントでは「いつも応援してくださる皆様へ」とし、「この度、SAMUELのデザイナーであるナオヒロックが逝去いたしました」と報告。「これまで支えてくださった皆様へ深く感謝申し上げます」とつづられている。

ナオヒロックさんはヒップホップユニットのナオヒロック＆スズキスムースのラッパー。90年代の日本のラップシーンをリードした。01年にスチャダラパーのANIとサミュエルを設立するなど幅広く活動した。

ナオヒロックさんのX最終更新は3月27日で、「SAMUEL」関連の投稿をリポストしていた。

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以下、発表全文。

いつもSAMUELを応援していただき、誠にありがとうございます。

この度、SAMUELのデザイナーであるナオヒロックが逝去いたしました。

突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。

葬儀はご家族の意向により、近親者のみで執り行われました。

これまでナオヒロックを支えてくださった皆様へ、深く感謝申し上げます。

今後の活動につきましては現在検討を進めており、内容が整い次第、改めてご案内させていただきます。

2026年4月

SAMUEL