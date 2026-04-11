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気象台は、午後3時31分に、暴風警報を仙台市東部、仙台市西部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市東部、栗原市西部、東松島市、大崎市東部、大崎市西部、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部、大和町西部、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・仙台市東部、仙台市西部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市などに発表 11日15:31時点

宮城県では、11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■仙台市西部
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■石巻市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■塩竈市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■気仙沼市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■白石市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■名取市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■角田市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■多賀城市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■岩沼市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■登米市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■栗原市東部
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■栗原市西部
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■東松島市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■大崎市東部
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大崎市西部
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■富谷市
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■蔵王町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■七ヶ宿町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大河原町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■村田町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■柴田町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■川崎町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■丸森町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■亘理町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■山元町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■松島町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■七ヶ浜町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■利府町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■大和町東部
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大和町西部
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大郷町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大衡村
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■色麻町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■加美町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■涌谷町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■美里町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■女川町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■南三陸町
□暴風警報【発表】
　11日夜のはじめ頃から12日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s