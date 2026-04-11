台風4号は、今日11日、強い勢力に発達し、今年初めての「強い台風」となっています。今後は16日(木)にかけてマリアナ諸島付近を北上する見込みです。本州へ接近する可能性は低いものの、小笠原諸島にかなり接近する可能性があり、今後の情報に注意が必要です。

台風4号 今年初めての「強い台風」に発達 日本への影響は?

昨日10日に発生した台風4号は、今日11日になって「強い台風」に発達しました。強い勢力に発達したのは、今年2026年に発生した台風では初めてです。12時現在、台風4号は、暴風域を伴ってトラック諸島近海に停滞しています。





「強い台風」とは?

「台風の強さ」は、風の強さである「最大風速(10分平均)」をもとに、決められます。



最大風速が54m/s以上は「猛烈な」、44m/s以上54m/s未満は「非常に強い」、33m/s以上44m/s未満は「強い」です。よって「強い台風」とは、最大風速が33m/s以上44m/s未満の台風のことをいいます。



この「台風の強さ」は、台風の災害の規模と必ずしも一致するものではありません。また雨の量や強さは、「台風の強さ」では表すことができません。