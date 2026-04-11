FC大阪vs富山 スタメン発表
[4.11 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](花園)
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 19 増田隼司
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 7 木匠貴大
MF 26 土肥航大
MF 36 森村俊太
FW 27 和田育
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 8 松岡大智
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 99 原田岳
DF 5 今瀬淳也
MF 7 亀田歩夢
MF 13 深澤壯太
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 19 増田隼司
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 7 木匠貴大
MF 36 森村俊太
FW 27 和田育
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 8 松岡大智
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 99 原田岳
DF 5 今瀬淳也
MF 7 亀田歩夢
MF 13 深澤壯太
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮