[4.11 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](花園)

※14:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 11 堤奏一郎

DF 13 美馬和也

DF 40 川上竜

MF 10 久保吏久斗

MF 14 住田将

MF 37 家坂葉光

MF 41 野瀬龍世

FW 9 島田拓海

FW 19 増田隼司

控え

GK 31 関沼海亜

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

MF 7 木匠貴大

MF 26 土肥航大

MF 36 森村俊太

FW 27 和田育

FW 28 東家聡樹

FW 99 ヴィニシウス・ソウザ

監督

藪田光教

[カターレ富山]

先発

GK 1 平尾駿輝

DF 3 香川勇気

DF 23 西矢慎平

DF 56 岡本將成

MF 8 松岡大智

MF 9 吉平翼

MF 11 小川慶治朗

MF 14 谷本駿介

MF 28 布施谷翔

MF 34 竹中元汰

FW 15 坪井清志郎

控え

GK 99 原田岳

DF 5 今瀬淳也

MF 7 亀田歩夢

MF 13 深澤壯太

MF 32 溝口駿

MF 33 高橋馨希

MF 48 植田啓太

FW 30 中島裕希

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮