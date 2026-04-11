日用品からレジャー用品までなんでも揃う、100円ショップの「ダイソー」。約3万5000点の品揃え、ダイソー名古屋栄スカイル店でお客さんのお買い物調査！「あなたナニ買った？」

【写真を見る】SNSで話題 ｢収納ボックス｣や｢お菓子ブーケ｣ 100円ショップで“今売れている商品”を調査！

まずは、掃除用品売り場で商品をじっくり見ていたお客さん。



（女性客 40代）

Q.きょうは何を買いに？

「何かいいものあるかな？と思ったら、あっ！あるじゃん！って。水で洗えるみたいですごく便利だなと。いいもの見つけました」





転がしてゴミを取る「粘着ゲルクリーナー」は、粘着シートではなくゲルがゴミをしっかりキャッチ！水洗いすれば繰り返し使えて、スペア要らず。

キッチン用品売り場でも…



（女性客）

Q.きょうは何を買いに？

「いいものないかな？と思って。大きさが自由自在になるから便利なところがいい」



広げたり縮めたりできる「ステンレス自在落とし蓋」は、鍋に合わせてサイズ調整ができるので、あると重宝するアイテム。

サイズ展開･種類豊富な収納用品

多くのお客さんが買っていたのは、生活に役立つ“便利グッズ”。特に、春だからこそ売れていたのが「収納用品」。



（女性客 50代）

「そこで完結する。『取り付け式引き出し』を使って、関連するものを置いておく。収納のひと工夫で物を置かない。片付けもできる」

（女性客 28歳）

「『積み重ね収納ボックス』は、細々としたものを仕分けして入れられるから買いに来た」



収納用品はサイズ展開、種類がとにかく豊富。

SNSで話題 別売りアイテムを組み合わせた収納ボックス

中でも、今話題のアイテムが！



（女性客 21歳）

Q.きょうは何を買いに？

「部屋を片付けようかと。A4のファイルボックス、TikTokで（動画が）流れてくる」



書類整理に便利な「ファイルボックス」に、別売りの収納アイテムを組み合わせた活用術がSNSで話題に。

まず、A4のファイルボックスを横向きにして、「積み重ね収納ボックス」を2つ入れると、シンデレラフィット！



さらに、「積み重ね収納ボックス」に、「靴下整理カップM」を6個入れると、こちらもピッタリ！全アイテム770円で、小物整理に便利な引き出し収納が。積み重ねたら収納棚もできちゃう裏ワザ！

新生活に向け“生活用品”を揃える親子も

そして、3月からこの時期にかけては…



（母 40代）

「娘の高校がようやく決まって。決まってから準備がバタバタ。『お弁当のバッグ』とかカバンが濡れたら困るので『レインバッグカバー』を買いに」



（娘 15歳）

「新たな環境で楽しみです」

進学・就職など新生活に向けて生活用品を揃える人も多く、千葉からやってきた鈴木さん親子は、春から娘さんが就職で名古屋に。



Q.引っ越しは？

（娘 22歳）「きのう」

（母 55歳）「5日間だけ手伝いに来た」



娘さん、初めてのひとり暮らしで生活用品を揃えていました。

収納グッズでキッチンや洗面所もスッキリ！

2人は、就職を機に初めて名古屋へ。



Q.名古屋はどうですか？

（娘 22歳）「過ごしやすい街で」

（親子）「オシャレ」

（母）「東京よりオシャレかも…」

この日買ったのは、ラップとキッチンペーパーをまとめて収納できるアイテムをはじめ、マグネットタイプのキッチン周りの収納グッズに、ヘアアイロンやドライヤーを吊るせるアイテムなど。



便利な収納グッズで、キッチン・洗面所がスッキリ整いました。

（母）「名古屋は食べものもね」

（娘）「おいしいものばっかりで楽しみ」

（母）「寂しいけれど頑張ってもらって、いろいろな経験をしてね」

アクセサリーやカバン製作にも…

続いて、賑わっていたのがハンドメイド用品売り場。



（女性客 66歳）

Q.きょうは何を買いに？

「アクセサリーパーツ。チャームを作っていて、ガラスの中にキラキラしたものを入れて…これが100円はお得」



アクセサリーの飾り・チャームを作ったり…

（女性客 50代）

「毛糸でいつもカバンを編んでいて、カバンに付ける持ち手を買いに。ほかの100円ショップはなく、この形はダイソーにしかないので」



毛糸とパーツ用品でカバンを作ったりと、ハンドメイドを楽しむ人が多い中、ある贈り物を作ることがブームに！

SNSで話題“お菓子ブーケ”

（娘 13歳）「友達のダンスの発表会があるので、プレゼントを作ろうと思って」

（母 55歳）「お菓子ブーケを」



花や風船などの装飾とお菓子を組み合わせて、花束のようにラッピングした“お菓子ブーケ”。

ラッピング用品売り場にいた別のお客さんも、お菓子ブーケを作るそうですが…



（女性客）

「（子どもが）卒園の友達にあげようかと。“これを使うといいよ”っていうのを、ネットで見た」



手にしていたのは、不織布の巾着型バッグ。通常、プレゼントを入れる袋ですが…

袋を逆さにして底の部分を丸くカットしたら、続いて手前の1枚をV字形にカット。お菓子にストローを付けて袋の中に入れ、最後にリボンを結べば“お菓子ブーケ”が完成！

超簡単とSNSで話題になり、子どものお祝い行事に作る人が増えているそう。

イベント用アイテムを購入…何買った？

イベントに使うアイテムを買っていたお客さんは、こども食堂を運営。食事の無料提供のほかに…



（こども食堂 ケセラセラ代表 𠮷川愛子さん）

「桜のディスプレイを子どもたちと完成させる、クラフト体験もあります。どなたでもOKなので、いらしてください」

体験イベントもあり大人も参加できるということで、後日訪ねてみました。



名古屋市千種区にある「こども食堂 ケセラセラ」は、毎月1回 昼食時の午前と午後二部制でオープン。中学生以下の子どもは食事が無料。また、その家族や高齢者など大人も300円で利用できます。

𠮷川さんは去年7月にこども食堂を始め、経済状況・年齢関係なく誰もが利用できるようにしました。



（3児の母 利用者）

「休みの日は朝ごはんを食べさせて、すぐ昼がくる。食べさせたら、また夜ごはんだから、あるとすごく助かる」

（2児の母 利用者）

「子どもたちも、こういうところで交流できると、地域の子と知り合える機会になる」

誰でも利用できる子ども食堂で体験イベントも

以前から地域のこども食堂に関わってきた中で、「親もひと休みできて、地域の人が交流できる場所を作りたい」という想いが。さらに…



（𠮷川さん）

「経済的に困窮していなくても、いろいろな人が来ている方が、生活困窮者のレッテルを貼られないし、お母さん同士のネットワークで、不登校になったり一人ぼっちで留守番している子を一緒に連れてきてくれるといいなと」

支援が必要な人が気軽に利用できる子ども食堂を目指し、食堂の奥に自由に過ごせるフリースペースを作りました。そして、新たに手作り体験イベントを開催。



（講師）

「ペーパークイリングというパーツを選んで紙に貼るだけ」



細長い紙を巻いて作るアート「ペーパークイリング」。講師が用意したモチーフの中から好きなものを選び、台紙に貼って壁飾り作り。手作り体験は無料ではないですが、低価格で手軽に楽しめます。

満開の桜の木 “もの作り”の大切さも知って

𠮷川さんの願いは、知らない者同士でも一緒に楽しい時間を過ごす中で、自然と交流が生まれること。



（子ども）

「楽しかった」

「おうちにいっぱい貼る」



（2児の母 利用者）

「（子ども食堂で）こういうイベントは初めて。初めて会うお姉ちゃんが、ずっと遊んでいてくれた」

（2児の母 利用者）

「子どもたちと一緒に食べながら遊びながらという感じで、よい空間だと思う」

さらに、ダイソーで買ったホワイトボードと磁石を使って、ホワイトボードを木に見立て、布細工の桜の花と葉の裏に磁石を付け、子どもたちに好きなだけ貼ってもらったら、満開の桜の木のディスプレイができました。



（𠮷川さん）

「子どもたちに手作りや、もの作りの大切さも教えられるような“こども食堂”を作っていけたら。子どもたちの笑顔も咲きますように」

CBCテレビ「チャント！」2026年4月2日放送より