元バレリーナで女優の草刈民代（６０）が、３姉妹ショットを披露した。

１１日までに自身のインスタグラムを更新し「姪（めい）の奈津子の結婚式がありました」と、めいの結婚式に参列。「人は生まれた時から、いろんな節目でお祝いをしていきますが、結婚式というのは『子』という立場で祝う、締めくくりのようなものなのかもしれません。私には子供がいませんが、それでも甥（おい）や姪、そして実際に親である妹たちをみながら、当時の父や母、自分のことを思い出したり」としみじみ。

家族と撮影した写真を多数アップし、３姉妹の集合ショットも。草刈は３姉妹の長女で、「このような姿で三人並ぶのは初めて」という。幼少期の写真も披露し「昔の写真と比べてみたいと思い、すぐ出てきたのが、思い出深いお祭りの時の写真でした。お神輿（みこし）を担ぎながら水をかけられ、ずぶ濡れ。終わる頃には体が冷え切ってブルブルと震える始末。みんな不機嫌そうなのは、寒かったからです。３番目の妹は、本気で怒っている笑笑」と笑った。

フォロワーは「ファミリー揃（そろ）って 品格が違う気がします」「素敵なお写真」の声を寄せた。

草刈は、主演映画「Ｓｈａｌｌ ｗｅ ダンス？」の周防正行監督と１９９６年３月に結婚している。