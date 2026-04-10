定番コーデも今っぽくアップデ！オトナ見えな【Gジャン】着回しコーデ3選
定番コーデも今っぽくアップデ！オトナ見えな【Gジャン】着回しコーデ3選
着回し力が高いGジャンは、あわせ方次第でもっとおしゃれに化けるんです♡ そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、Gジャンを今っぽくアップデートする「着回しコーデ」を3パターンご紹介！カジュアルに寄りすぎない着こなしをチェックして、毎日のコーデをもっと楽しんで。
改めて、Gジャンって可能性∞
Gジャンの使い勝手がいいとは言うけど、実際どうなの？ということで、Gジャンのリアルな着回しを3パターンご紹介♡
Cordinate 羽織りと羽織りの重ね着が簡単なのに大人っぽ
スポーティな重ね着でつくる、気張らないオトナカジュアルコーデ。
Cordinate デニムにレディなスカートで脱カジュアルルック
デニムアイテムをトップス使いするなら、小物や柄で盛ると女度が高まる。
Cordinate 定番のデニムオンデニムはあえてのトーン違いがおかわ♡
トーン違いのデニムあわせで、定番コーデを今っぽく♡
撮影／nae スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
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