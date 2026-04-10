定番コーデも今っぽくアップデ！オトナ見えな【Gジャン】着回しコーデ3選

着回し力が高いGジャンは、あわせ方次第でもっとおしゃれに化けるんです♡ そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、Gジャンを今っぽくアップデートする「着回しコーデ」を3パターンご紹介！カジュアルに寄りすぎない着こなしをチェックして、毎日のコーデをもっと楽しんで。

改めて、Gジャンって可能性∞ Gジャンの使い勝手がいいとは言うけど、実際どうなの？ということで、Gジャンのリアルな着回しを3パターンご紹介♡

Cordinate 羽織りと羽織りの重ね着が簡単なのに大人っぽ スポーティな重ね着でつくる、気張らないオトナカジュアルコーデ。 デニムジャケット（そでファーつき） 25,900円／So close, （dinos） トラックジャケット12,100円／プーマ キャミソール 7,480円／THE MY STERIOUS HOTEL（HANA SHOWROOM） スカート 22,000円／HONEY MI HONEY ブレスレット 3,080円／ アネモネ（サンポークリエイト）

Cordinate デニムにレディなスカートで脱カジュアルルック デニムアイテムをトップス使いするなら、小物や柄で盛ると女度が高まる。 デニムジャケットは着回し。スカート 11,660円／ASURA（HANA SHOWROOM） ベルト 5,990円／MANGO メガネ 1,320円／ラティス

Cordinate 定番のデニムオンデニムはあえてのトーン違いがおかわ♡ トーン違いのデニムあわせで、定番コーデを今っぽく♡ デニムジャケットは着回し。ピンクキャミソール 7,999円／H＆M デニムスカート 61,600円／YEN WALKER（UTS PR） カチューシャ 770円／WEGO 缶バッジ（3個セット） 3,300円／SLY （バロックジャパンリミテッド） ウエスタンブーツ 10,390円／NADIA FLORES EN EL CORAZON 撮影／nae スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海