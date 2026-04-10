女優川栄李奈（31）と俳優廣瀬智紀（39）夫妻が10日、離婚したことを正式発表した。19年5月に結婚を発表し2人の子宝にも恵まれたが、約7年の結婚生活にピリオドを打った。

川栄と廣瀬はそれぞれ、インスタグラムのストーリーズで離婚を報告。川栄は「私事ではございますがこのたび私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました。今後も俳優として、母としてさらに精進してまいります」とし、廣瀬は「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何1つ変わっておりません」と川栄への感謝をつづった。

また、廣瀬は今後の子育てについても言及し「新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」とした。

2人は18年10月に舞台「カレフォン」でダブル主演し、恋人役で共演。半年の交際期間を経て結婚し、19年11月に第1子、23年6月に第2子誕生を発表した。川栄は21年にNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」でトリプル主演のヒロインを務め、先月まで主人公役で舞台「千と千尋の神隠し」に出演。廣瀬も「鬼滅の刃」「魔道祖師」など人気舞台に立て続けに出演するなど、双方ともに役者業を充実させていた。