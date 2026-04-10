「アレンジする時間ない！」→【ローリーズファーム】サッとはさむだけ♡「おしゃれバンス」

朝の準備は分刻みで忙しく、凝ったヘアアレンジをする時間を確保するのは難しいもの。そんな時こそ、サッとはさむだけで洗練された印象に整えてくれるバンスクリップが役に立ちます。【ローリーズファーム】では、使い勝手の良さと可愛らしさを兼ね備えたアイテムが充実。今回は、手軽にこなれた後ろ姿を演出してくれる、おしゃれなバンスをご紹介します。

ニュアンスカラーが目を引く大きめバンス

【ローリーズファーム】「ラウンドバンスクリップ」\1,100（税込）

こちらのアイテムは、ブルー、アイボリー、ブラウンの3色展開で、存在感のある大きめなサイズが特徴です。写真のように、首元で髪をねじって挟むだけで、後ろ姿を可愛らしく見せてくれます。カジュアルな雰囲気を手軽にプラスしたい人におすすめ。

上品でレトロなピンドットバンス

【ローリーズファーム】「ピンドットバンス」\1,320（税込）

アイボリーとブラックの2色展開のドット柄バンス。小さめのドット柄は上品に見え、フェミニンな装いからシンプルなスタイルまで幅広く活躍しそうです。忙しい朝のまとめ髪やハーフアップに取り入れれば、大人っぽい落ち着いた佇まいに。

可憐な小花柄が躍る、春らしいバンス

【ローリーズファーム】「コバナガラバンス」\880（税込）

全面の小花柄が可憐な印象を与えてくれるこちらのアイテムは、ピンクとパープルの2色展開。髪を低めの位置でひとつにまとめ、このバンスを添えるだけで、柔らかな雰囲気のスタイルに。春夏の軽やかな装いに合わせれば、より季節感のあるオシャレを演出してくれそうです。

洗練された存在感を放つメタルフラワー

【ローリーズファーム】「メッキフラワーバンス」\880（税込）

立体的な花モチーフが印象的なバンスは、シルバーとゴールドの2色展開。艶感のある素材で仕上げられており、さっと留めるだけでもまとめ髪を一気に華やかなスタイルへと導いてくれそうです。シニヨン状にまとめた髪のサイドに添えれば、後ろ姿に大人っぽい煌めきを届けてくれるでしょう。

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writer：内山友里