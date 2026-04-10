「リンネル.jp」で、隔週連載していたマンガ『ぐれいさん』（宝島社）が書籍化し、4月10日（金）に発売される。

【画像】ほのぼの漫画『ぐれいさん』が書籍化

ぐれいさんは、なんてことない日常の中のふとした瞬間を楽しむのがとっても得意。お花見やクリスマスなど季節のイベントを大切にしたり、おいしいものを食べたり、気の向くままに歌ったり。ぐれいさんに出会う街の人たちは、その気取らない姿に、思わず癒やされる物語。

著者は、独自のやわらかいタッチで日常の感情をすくい取ってきた、漫画家・イラストレーターのこやまこいこ。クスッと笑えたり、ちょっぴり泣けたりする世界観が30代～40代女性から人気を集めている。書籍には新たな描き下ろしストーリーや、書店ごとの購入特典も実施。

◼️キャラクター紹介ぐれいさんおいしいものとお風呂が大好きな小説家。季節を楽しむことを心がけている。兎屋さんぐれいさんの原稿を気長に待っている担当編集者。小さくて可愛いものが好き。タナやんぐれいさんの友人。気を使わずに連絡をしたり、急なお誘いもできる気心知れた仲。

◼️ストーリー・たからのしまMAP・ぐれいさんのお家・今日のお茶・貯金箱のぶたさん・まとまりのない雑貨たち・ぐれいさんのおでかけ など

（文＝リアルサウンド ブック編集部）