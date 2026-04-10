気象庁によりますと、きょう（１０日）午前３時に「台風４号（シンラコウ）」が発生したということです。

【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？10日（金）～15日（水）雨風シミュレーション

台風４号はきょう（１０日）午前９時、

カロリン諸島の

１時間におよそ１５キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルで

中心の北東側４４０キロ以内と南西側３３０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





「台風４号」今後の進路は？

＊シンラコウはミクロネシアの「伝説上の女神」を意味しています。

台風の中心は、



１１日午前９時には

カロリン諸島でほとんど停滞

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



１２日午前９時には

カロリン諸島で強い台風になる見込み

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



１３日午前９時には

マリアナ諸島で非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



１４日午前９時には

マリアナ諸島で非常に強い台風

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



１５日午前９時には

マリアナ諸島で非常に強い台風

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



が予想されています。

今後の進路は？10日（金）～15日（水）雨風シミュレーション

１１日（土）

１２日（日）

１３日（月）

１４日（火）

１５日（水）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨を予想する傾向があるため、局地的には雨が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。