セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」から「名探偵コナン Neo City Pop」が登場！

新規描きおろしアートを使用した、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で活躍するキャラクターグッズも展開されるくじです☆

セガ ラッキーくじ 名探偵コナン Neo City Pop

価格：1回 770.70円（税込）

発売日：2026年4月10日(金)予定

取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン

※店舗への問合せは控えてください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※数量限定のため完売の可能性もあります

セガ フェイブから「セガ ラッキーくじ 名探偵コナン Neo City Pop」が登場！

2026年4月10日(金)公開の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するキャラクターを含む、8名を新規で描きおろしたイラストが使用されています。

12等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。

賞品にはNeo City Popをテーマに大人かっこいいデザインを使用。

人気のぬいぐるみはもちろん、ゆらゆら揺れるアクリルブロックや普段使いもできるタンブラーなどファン必見のラインナップになっています☆

劇場版賞 劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」額入りアート（全１種）

劇場版賞は、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の世界が1枚にギュッと詰め込まれたアート。

お部屋に飾れる、額入りです。

S賞 アクリルアートパネル（全１種）

お部屋に飾りたいアクリルアートパネル。

かっこよくポーズをきめる8人のキャラクターが描かれています。

A賞 江戸川コナンぬいぐるみ（全１種）

主人公「江戸川コナン」のぬいぐるみ。

ラフな洋服にヘッドフォンをつけた姿がデザインされています。

B賞 萩原千速ぬいぐるみ（全1種）

白バイに乗る「萩原千速」も、Tシャツにデニムのカジュアルな服装でぬいぐるみに。

Neo City Popをテーマにした、とってもキュートなグッズです。

C賞 タンブラー（全2種）

C賞は、おしゃれなタンブラーが2種類のデザインで登場。

グラデーションがかった街並みが素敵です。

D賞 ぬいぐるみポーチ（全2種）

お気に入りのぬいぐるみを持ち歩ける、ぬいぐるみポーチも2種類のデザインで登場。

ロゴや街並みのシルエットがおしゃれです。

E賞 アクリルスタンド（全8種）

アクリルスタンドは、「江戸川コナン」「萩原千速」「横溝重悟」「世良真純」「工藤新一」「毛利蘭」「松田陣平」「萩原研二」の8人のキャラクターで登場。

おしゃれな服装にも注目です☆

F賞 ぬいぐるみマスコット（全8種）

全種類集めたくなる、ぬいぐるみマスコット。

『名探偵コナン』ファン必見のグッズです。

G賞 2連アクリルキーホルダー（全8種）

キャラクターと名前が連なった、アクリルキーホルダー。

横浜の夜景を思わせる背景が、おしゃれです。

H賞 ゆらゆらアクリルブロック（全8種）

全キャラクター集めたくなるアクリルブロック。

デフォルメされたキャラクターたちがキュートなデザインです。

I賞 缶バッジセット（全8種）

各キャラクターがそれぞれセットになった、缶バッジです。

バッグなどに付けて、推し活にも☆

J賞 クリアファイルセット（全8種）

何枚あっても便利なクリアファイルのセット。

学校や職場でも、「江戸川コナン」たちといっしょにいられます☆

ラストラッキー賞 青山先生イラスト額入りアート（全1種）

青山剛昌先生による、「江戸川コナン」と「萩原千速」のカラーイラスト。

額に入っているので、そのままお部屋に飾れます☆

店舗特典「イラストカード」

種類数：全3種（江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟）

同一店舗で一度に3回くじを購入事に、「イラストカード」をその場で1枚プレゼント。

店舗特典限定のAR機能が付いており、「セガ ラッキーくじ 名探偵コナン Neo City Pop」でしか聞くことができないオリジナルボイスが楽しめます。

※同一店舗で、一度に3回の購入が条件です

※数に限りがあります。無くなり次第終了となります

※配付方法はお店により異なります。種類は選べません

※AR再生にはスマートフォン専用アプリ「Play AR」のダウンロードが必要となります

※サービス期間は【2026年8月31日14:00】で終了します

くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”も実施。

抽選で30名に「ぬいぐるみマスコット（F賞）」全種セットが、プレゼントされます☆

額入りアートやぬいぐるみ、アクリルスタンドなど『名探偵コナン』ファン必見のグッズが目白押し！

「セガ ラッキーくじ 名探偵コナン Neo City Pop」は、2026年4月10日(金)よりセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて販売開始予定です。

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

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