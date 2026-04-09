timelesz、初のユニット企画曲のMVトレーラー映像公開！メンバー8人のコメントも到着

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timeleszのニューアルバム『MOMENTUM』（4月29日発売）の通常盤DISC2に収録されるグループ初となるユニット企画曲のMVトレーラー映像が、グループのオフィシャルYouTubeで公開された。

■ユニットは『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成

ユニットは、現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成。

松島聡・橋本将生・猪俣周杜はロサンゼルス組、佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝は韓国組、菊池風磨・寺西拓人は東京組と、それぞれ異なる環境のなかで得た出会いや経験を盛り込んで作品制作に携わり、タイトルにも各ユニットの想いが反映されている。

今回公開されたトレーラー映像は、それぞれのユニットのMVの一端を垣間見られる内容。

白を基調にリラックスした世界観を描いているロサンゼルス組に対して、黒衣装でクール且つハードな雰囲気で攻めている韓国組。また、同期コンビの東京組は物語性を感じるエモーショナルな質感となっており、各ユニットの異なる個性を感じられる映像が本編の期待感を膨らませる。

初の試みとなる本企画への意気込みが感じられる、メンバーからのメッセージも公開された。