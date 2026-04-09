三上悠亜、色白美脚全開のミニワンピース姿披露「スタイル良すぎて二度見した」「真似したい春コーデ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの三上悠亜が4月7日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を披露し、注目を集めている。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ガーリーなのに大人っぽい」美脚全開ミニコーデ
三上は「撮影終わりだからメイク濃い」「裾のチェックがポイントのミニワンピ 春にぴったりのカラーがお気に入り」とつづり、私服ショットを複数枚投稿。夜の街角で、裾部分がふんわりとしたバルーン形になったミニ丈ワンピース姿を披露し、スラリと伸びる色白な脚を見せた。横に視線を送る自然体な立ち姿を披露している。
この投稿には「美しいです」「真似したい春コーデ」「ガーリーなのに大人っぽい」「絵になる」「スタイル良すぎて二度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ガーリーなのに大人っぽい」美脚全開ミニコーデ
◆三上悠亜、ミニスカコーデ披露
三上は「撮影終わりだからメイク濃い」「裾のチェックがポイントのミニワンピ 春にぴったりのカラーがお気に入り」とつづり、私服ショットを複数枚投稿。夜の街角で、裾部分がふんわりとしたバルーン形になったミニ丈ワンピース姿を披露し、スラリと伸びる色白な脚を見せた。横に視線を送る自然体な立ち姿を披露している。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿には「美しいです」「真似したい春コーデ」「ガーリーなのに大人っぽい」「絵になる」「スタイル良すぎて二度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】