人気の4店舗が新たに登場！東京初出店も！「東京ラーメン国技館 舞」がリニューアルオープン
「アクアシティお台場」で、全国各地の絶品ラーメンが楽しめると人気の「東京ラーメン国技館 舞」。2026年3月にリニューアルし、東京初出店や新業態店舗など新たに4店舗が仲間入りした。
【写真】「ラーメン海鳴」の魚介とんこつラーメン
■「東京ラーメン国技館 舞」に新たに4店舗が加わった
2005年にオープンし、2016年4月に「東京ラーメン国技館 舞」として生まれ変わって2026年で10周年を迎えた。それに伴い、あらためて全国各地の名店の味を集めた、特別な体験の場としてリニューアルオープン。リニューアルコンセプトは「NEO国技館」で、文化として成熟したラーメンの魅力を、エンタメ性をまとった空間で再構築。よりいっそう魅力の詰まったラーメン文化の発信拠点を目指す。
今回新たに加わった店舗は4店。東京初出店の「ラーメン海鳴」は、博多とんこつの進化系ラーメンの店。魚介とんこつラーメンを広めたいという思いから生まれ、満を持して東京に初進出を果たした。
大阪が拠点の「麺や 鳥の鶏次」は、鶏白湯ラーメンの人気店。国産鶏と水だけを8時間炊き上げて作るクリーミーでポタージュのようなスープが特徴。特製の焦がし野菜や低温調理でしっとり仕上げた自家製チャーシューもポイント。お台場店限定メニューも要チェック。
「極上中華そば 福味」は丸鶏や乾物を使った中華そばや、塩ラーメン、白醤油ラーメン、つけ麺など、多彩なラインナップが楽しめる。北海道産小麦を使った麺に、しっとり仕上げたチャーシューやメンマがマッチ。お台場店だけの限定ラーメンは旬に合わせて登場予定。
「たんたん亭175° DENO」は北海道札幌本店「175° DENO 担担麺」の新業態としてお台場に出店。四川省で修業した店主による担担麵と一品料理の名店で、お台場限定の和牛担担麺やヴィーガンラーメン、点心、セット料理が楽しめる。
味噌ラーメンの人気店「札幌みその」や、金沢発祥の超濃厚豚骨醤油ラーメン店「金澤濃厚豚骨ラーメン 神仙」も変わらず健在。それぞれの店舗の自慢の一杯をぜひ味わおう。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「ラーメン海鳴」の魚介とんこつラーメン
■「東京ラーメン国技館 舞」に新たに4店舗が加わった
2005年にオープンし、2016年4月に「東京ラーメン国技館 舞」として生まれ変わって2026年で10周年を迎えた。それに伴い、あらためて全国各地の名店の味を集めた、特別な体験の場としてリニューアルオープン。リニューアルコンセプトは「NEO国技館」で、文化として成熟したラーメンの魅力を、エンタメ性をまとった空間で再構築。よりいっそう魅力の詰まったラーメン文化の発信拠点を目指す。
今回新たに加わった店舗は4店。東京初出店の「ラーメン海鳴」は、博多とんこつの進化系ラーメンの店。魚介とんこつラーメンを広めたいという思いから生まれ、満を持して東京に初進出を果たした。
大阪が拠点の「麺や 鳥の鶏次」は、鶏白湯ラーメンの人気店。国産鶏と水だけを8時間炊き上げて作るクリーミーでポタージュのようなスープが特徴。特製の焦がし野菜や低温調理でしっとり仕上げた自家製チャーシューもポイント。お台場店限定メニューも要チェック。
「極上中華そば 福味」は丸鶏や乾物を使った中華そばや、塩ラーメン、白醤油ラーメン、つけ麺など、多彩なラインナップが楽しめる。北海道産小麦を使った麺に、しっとり仕上げたチャーシューやメンマがマッチ。お台場店だけの限定ラーメンは旬に合わせて登場予定。
「たんたん亭175° DENO」は北海道札幌本店「175° DENO 担担麺」の新業態としてお台場に出店。四川省で修業した店主による担担麵と一品料理の名店で、お台場限定の和牛担担麺やヴィーガンラーメン、点心、セット料理が楽しめる。
味噌ラーメンの人気店「札幌みその」や、金沢発祥の超濃厚豚骨醤油ラーメン店「金澤濃厚豚骨ラーメン 神仙」も変わらず健在。それぞれの店舗の自慢の一杯をぜひ味わおう。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。