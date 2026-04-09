「松のや」が最大240円引きの最新クーポンを公式Xで公開中！お得に定食を食べるチャンス。

とんかつ専門店「松のや」は、2026年4月8日15時から使える最大240円引きクーポンを、公式Xで公開しています。

ささみを使ったメニューがお得に

「新生活応援フェア」と題した、新たなクーポンが登場しています。今回のクーポンでは、価格が高騰している鶏肉を使用したメニューをお得に食べられます。

対象メニューと価格・値引額は以下の通り。

・ささみかつ定食...790円→580円（210円引き）

・ささみかつ定食＋トッピングポテサラ...880円→650円（230円引き）

・鬼おろしポン酢ささみかつ定食...890円→650円（240円引き）

・味噌ささみかつ定食...890円→650円（240円引き）

クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能。松屋併設店でも利用できます。

なお、クーポンの終了日は未定とのこと。価格高騰前に仕入れたささみがなくなるまで特別価格で食べられるようです。

お昼ごはんや夜ご飯に松のやを利用しようと思っている人は、クーポンをチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部