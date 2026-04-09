イオンリテールは4月から、イオン直輸入イタリア発のファッションブランド「OVS（オヴィエッセ）」のメンズを日本で独占販売する。「イオンスタイル碑文谷（東京都目黒区）」「イオンスタイル津田沼North（千葉県習志野市）」の2店舗と「イオンスタイルオンライン」で展開する。

「OVS」はイタリアを代表する大手ファッションブランドの一つとして、イタリア国内外に多くの店舗を展開している。イタリアらしいトレンドを取り入れたデザインで、普段使いからおしゃれ着まで幅広く品揃えしている。同社では昨年5月から「OVS kids」を国内独占販売しており、今回は新たにメンズを販売開始する。メンズでは「OVS」ラインに加えて、「OVS」が展開するブランドの1つ「PIOMBO（ピオンボ）」ラインも展開し、どちらも普段使いしやすいシンプルさと、さりげないイタリアンテイストが特長になっている。

また関東圏にて展開している「OVS kids」では、新たに愛知県、大阪府などの「イオン」「イオンスタイル」11店舗にも導入し、4月中に計21店舗まで拡大する。さらに既存店を含む13店舗において、従来の104cmから140cm（3歳から10歳対象）に加えて、146cmから164cmのティーン向けサイズを導入し、子どもの成長に合わせたラインアップを拡充する。

同社は「OVS」をアパレルの新しい魅力として提案し、新しい価値を届ける。



「PIOMBO スーピマコットンTシャツ」

「PIOMBO スーピマコットンTシャツ」は、スーピマコットンの柔らかさが心地よい一枚。爽やかな色で春夏コーデを軽やかにする。



「OVS ストレッチデニムパンツ」

「OVS ストレッチデニムパンツ」は、伸びの良いストレッチコットンで軽快にはける一本。涼しげなブルーが夏のカジュアルを爽やかに仕上げる。

［「OVS」メンズの販売概要］

販売店舗：関東の「イオンスタイル」2店舗

（1）イオンスタイル碑文谷（東京都目黒区）4月10日（金）販売開始

（2）イオンスタイル津田沼North（千葉県習志野市）4月17日（金）販売開始

品目数：約150品目

WEB販売：「イオンスタイルオンライン」4月17日（金）販売開始

［小売価格］

PIOMBO スーピマコットンTシャツ：4378円

OVS ストレッチデニムパンツ：8580円

（すべて税込）

イオンリテール＝https://www.aeonretail.jp