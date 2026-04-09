大木優紀さん
　新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。

　40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
　第42回は、「クォーターライフクライシス」という言葉から自身の20代後半を振り返ります。
◆クォーターライフクライシスを振り返る

　「クォーターライフクライシス」という言葉をご存じでしょうか。

　20代後半から30代前半にかけて訪れる、「私の人生、このままでいいんだっけ？」という嵐のような揺らぎの時期。そのことをクォーターライフクライシスと呼ぶそうです。

　かつての私にも、まさにその渦中にいた時期がありました。今振り返ると、「どうしてあんなにもがいていたんだろう」と不思議に思うほどですが、当時は確かに、出口の見えない焦りの中にいたように思います。

　40代半ばを迎えた今だからこそ思うのは、あの焦りにもちゃんと意味があった、ということ。あの頃の自分に「大丈夫だよ」と静かに声をかけるような気持ちで、今日はその“焦りの正体”について綴ってみたいと思います。

◆クォーターライフクライシスの正体は「親離れ」だったのかも

　40代半ばになった今、あの頃の自分を振り返ってみると、あの焦りは、本当の意味での「親離れ」だったのではないかと思います。

　20代後半になると、周囲が結婚したり、仕事で成果を上げたりと、急に“人生が進んでいる人たち”が目に入るようになります。

　一方で、自分の手元には何もないような気がして、理由のわからない焦りに駆られてしまう。でも、この苦しさの正体は、「何も持っていないこと」への不安ではなかったのかもしれません。

　というのも、20代前半、つまり大学卒業くらいまでは、私たちは親や学校、社会が用意してくれた初期設定の“OS”の上で生きてくることができます。いい学校に入り、いい会社に就職する――そんなわかりやすいマイルストーンが用意されている世界です。

　けれど20代後半になると、そのOSが突然通用しなくなる。これまでの価値観では進めない場所に立たされ、「自分で選ぶ」ことを求められるようになるのです。つまり、自分専用のOS、自分なりの価値観や生き方を、ゼロからつくっていかなければならないフェーズに入る。

　そう考えると、あの焦りや迷いは「うまくいっていないサイン」ではなく、本当の意味での親離れだったのではないかと思うんです。だからこそ、バグが出たり、フリーズしたりする。

　それは、自分で自分の人生を歩みはじめた証拠なんじゃないかなと、思いました。

◆展示会にすぎない「SNS」との付き合い方

　そんなふうに、心がいちばん不安定になりやすい“OSの切り替え時期”に、SNSを開くとどうなるか。そこには、まるで「正解」のような道を進み、成功している誰かの人生が、24時間いつでも流れてきます。

「あの子はこんなキャリアを築いている」「この人は理想的な結婚をして幸せそう」

　そんな投稿を見てしまうと、自分が選ばなかった道が正解に見えてきてしまう。

　でも、40代になった今だからこそわかるのは、SNSは“人生の展示会”のようなものだということです。

　そこに並んでいるのは、きれいにライティングされた一部の作品だけ。いわば、誰かが丁寧に切り取って、カスタマイズした「完成形の画面」です。

　その裏側にある葛藤や涙、うまくいかなかった時間までは、映し出されません。