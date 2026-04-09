45歳・元テレ朝アナが振り返る、20代後半の“焦りと迷い”「私の人生これでいいんだっけ」の正体とは
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第42回は、「クォーターライフクライシス」という言葉から自身の20代後半を振り返ります。
◆クォーターライフクライシスを振り返る
「クォーターライフクライシス」という言葉をご存じでしょうか。
20代後半から30代前半にかけて訪れる、「私の人生、このままでいいんだっけ？」という嵐のような揺らぎの時期。そのことをクォーターライフクライシスと呼ぶそうです。
かつての私にも、まさにその渦中にいた時期がありました。今振り返ると、「どうしてあんなにもがいていたんだろう」と不思議に思うほどですが、当時は確かに、出口の見えない焦りの中にいたように思います。
40代半ばを迎えた今だからこそ思うのは、あの焦りにもちゃんと意味があった、ということ。あの頃の自分に「大丈夫だよ」と静かに声をかけるような気持ちで、今日はその“焦りの正体”について綴ってみたいと思います。
◆クォーターライフクライシスの正体は「親離れ」だったのかも
40代半ばになった今、あの頃の自分を振り返ってみると、あの焦りは、本当の意味での「親離れ」だったのではないかと思います。
20代後半になると、周囲が結婚したり、仕事で成果を上げたりと、急に“人生が進んでいる人たち”が目に入るようになります。
一方で、自分の手元には何もないような気がして、理由のわからない焦りに駆られてしまう。でも、この苦しさの正体は、「何も持っていないこと」への不安ではなかったのかもしれません。
というのも、20代前半、つまり大学卒業くらいまでは、私たちは親や学校、社会が用意してくれた初期設定の“OS”の上で生きてくることができます。いい学校に入り、いい会社に就職する――そんなわかりやすいマイルストーンが用意されている世界です。
けれど20代後半になると、そのOSが突然通用しなくなる。これまでの価値観では進めない場所に立たされ、「自分で選ぶ」ことを求められるようになるのです。つまり、自分専用のOS、自分なりの価値観や生き方を、ゼロからつくっていかなければならないフェーズに入る。
そう考えると、あの焦りや迷いは「うまくいっていないサイン」ではなく、本当の意味での親離れだったのではないかと思うんです。だからこそ、バグが出たり、フリーズしたりする。
それは、自分で自分の人生を歩みはじめた証拠なんじゃないかなと、思いました。
◆展示会にすぎない「SNS」との付き合い方
そんなふうに、心がいちばん不安定になりやすい“OSの切り替え時期”に、SNSを開くとどうなるか。そこには、まるで「正解」のような道を進み、成功している誰かの人生が、24時間いつでも流れてきます。
「あの子はこんなキャリアを築いている」「この人は理想的な結婚をして幸せそう」
そんな投稿を見てしまうと、自分が選ばなかった道が正解に見えてきてしまう。
でも、40代になった今だからこそわかるのは、SNSは“人生の展示会”のようなものだということです。
そこに並んでいるのは、きれいにライティングされた一部の作品だけ。いわば、誰かが丁寧に切り取って、カスタマイズした「完成形の画面」です。
その裏側にある葛藤や涙、うまくいかなかった時間までは、映し出されません。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第42回は、「クォーターライフクライシス」という言葉から自身の20代後半を振り返ります。
◆クォーターライフクライシスを振り返る
20代後半から30代前半にかけて訪れる、「私の人生、このままでいいんだっけ？」という嵐のような揺らぎの時期。そのことをクォーターライフクライシスと呼ぶそうです。
かつての私にも、まさにその渦中にいた時期がありました。今振り返ると、「どうしてあんなにもがいていたんだろう」と不思議に思うほどですが、当時は確かに、出口の見えない焦りの中にいたように思います。
40代半ばを迎えた今だからこそ思うのは、あの焦りにもちゃんと意味があった、ということ。あの頃の自分に「大丈夫だよ」と静かに声をかけるような気持ちで、今日はその“焦りの正体”について綴ってみたいと思います。
◆クォーターライフクライシスの正体は「親離れ」だったのかも
40代半ばになった今、あの頃の自分を振り返ってみると、あの焦りは、本当の意味での「親離れ」だったのではないかと思います。
20代後半になると、周囲が結婚したり、仕事で成果を上げたりと、急に“人生が進んでいる人たち”が目に入るようになります。
一方で、自分の手元には何もないような気がして、理由のわからない焦りに駆られてしまう。でも、この苦しさの正体は、「何も持っていないこと」への不安ではなかったのかもしれません。
というのも、20代前半、つまり大学卒業くらいまでは、私たちは親や学校、社会が用意してくれた初期設定の“OS”の上で生きてくることができます。いい学校に入り、いい会社に就職する――そんなわかりやすいマイルストーンが用意されている世界です。
けれど20代後半になると、そのOSが突然通用しなくなる。これまでの価値観では進めない場所に立たされ、「自分で選ぶ」ことを求められるようになるのです。つまり、自分専用のOS、自分なりの価値観や生き方を、ゼロからつくっていかなければならないフェーズに入る。
そう考えると、あの焦りや迷いは「うまくいっていないサイン」ではなく、本当の意味での親離れだったのではないかと思うんです。だからこそ、バグが出たり、フリーズしたりする。
それは、自分で自分の人生を歩みはじめた証拠なんじゃないかなと、思いました。
◆展示会にすぎない「SNS」との付き合い方
そんなふうに、心がいちばん不安定になりやすい“OSの切り替え時期”に、SNSを開くとどうなるか。そこには、まるで「正解」のような道を進み、成功している誰かの人生が、24時間いつでも流れてきます。
「あの子はこんなキャリアを築いている」「この人は理想的な結婚をして幸せそう」
そんな投稿を見てしまうと、自分が選ばなかった道が正解に見えてきてしまう。
でも、40代になった今だからこそわかるのは、SNSは“人生の展示会”のようなものだということです。
そこに並んでいるのは、きれいにライティングされた一部の作品だけ。いわば、誰かが丁寧に切り取って、カスタマイズした「完成形の画面」です。
その裏側にある葛藤や涙、うまくいかなかった時間までは、映し出されません。