SNIDEL×LACOSTE初コラボ登場、上品スポーティな大人フェミニンスタイル
SNIDELとLACOSTEが初のスペシャルコレクションを発表。スポーティな要素に女性らしさを掛け合わせた、ここでしか手に入らないアイテムが登場します。大人の抜け感と上品さを兼ね備えたデザインは、春夏のワードローブを格上げしてくれる存在に♡注目のラインナップを詳しくチェックしていきましょう。
フェミニン×スポーティの融合
今回のコレクションは、LACOSTEのクラシカルでスポーティなエッセンスに、SNIDELならではの繊細で女性らしいデザインをプラスした特別なライン。カジュアルすぎず、どこか品のある印象に仕上がるのが魅力です。
デイリーにも取り入れやすく、それでいて一枚で主役になる存在感を兼ね備えたアイテムは、大人の女性にぴったり。トレンド感と着心地を両立した、新しいスタイルを提案します。
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主役級トップス＆ワンピース
WHT
「LACOSTEボウタイポロニットプルオーバー」は、カラーWHT／YEL／NVY／BORDER、サイズF、価格25,300円。
YEL
NVY
鹿の子編みニットを使用し、スポーティな風合いにリボンディテールでフェミニンさをプラス。取り外し可能なボウタイは細いラインデザインで、さりげない華やかさを演出します。
短丈シルエットでバランスが取りやすく、大人っぽい着こなしが叶います。
NVY
BRW
「LACOSTEアメスリポロワンピース」は、カラーBRW／BEG／LBLU、サイズ0／1、価格30,800円。アメリカンスリーブの大胆なカッティングが肩のラインを美しく見せ、抜け感のあるスタイルに。
BEG
LBLU
ウエストのダーツによって女性らしいシルエットを引き立て、ストリートとフォーマルを絶妙に融合した一着です。
※全て税込価格表記
発売情報をチェック
公開は4月22日(水)12:00より、SNIDELオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリにてスタート。
店頭発売は4月29日(水)、同日12:00よりWEB販売も開始されます。全国のSNIDEL店舗でも展開されるため、実際に手に取って選べるのも嬉しいポイントです。
人気アイテムは早期完売も予想されるので、早めのチェックがおすすめです。
新しい魅力に出会う一着
スポーティとフェミニンを絶妙に掛け合わせた今回のコレクションは、今までにない新しい自分を引き出してくれるはず。
SNIDELとLACOSTEだからこそ実現した特別なデザインで、春夏のおしゃれをアップデートしてみてください♡日常にも特別感を添える一着を、ぜひ見つけてみてください♪