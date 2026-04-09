【味と食感は悶絶級！】ぱっくり割れない「スフレチーズケーキ」のコツ

ばっくり割れないスフレチーズケーキを作りたい

ふわふわ食感がおいしいスフレケーキ。焼き加減によっては、ばっくり割れてしまうことも多いスフレチーズケーキを、上手に作るレシピにフィーチャーしました。



さっそく作ってみましょう

バターを塗った型を、バットにのせます。







小鍋に生クリームとバターをイン。中火で温めたら、沸騰直前で火を止めます。







別のボウルに、柔らかくしたクリームチーズと薄力粉を入れたら、ゴムべらで混ぜ、温めた生クリームを熱いままプラス。泡立て器でかき混ぜたら、卵黄とレモン汁を少しずつ加えて、さらに混ぜます。





次はメレンゲ作り。先が少しおじぎするぐらい泡立てたら、先ほど作ったチーズ生地にイン。泡立て器で下からすくうように混ぜましょう。





バットに乗せた型に生地を流し入れたら、竹串で気泡を抜いて、表面をゴムべらでならします。お湯をはったバットごと、100℃に予熱したオーブンに入れます。





60分焼いたら、18cmのケーキ型に入れ、用意しておいた天板にのせます。





オーブンの天板を逆さにセットしたら、ケーキ型ののせてある天板をさらにのせて二重にし、200℃で焼きます。





ちょうどよい焼き色がつくまで焼いたら、オーブンを切ってそのまま20〜30分置きます。すぐに取り出さないのが、ばっくり割れないコツ。粗熱がとれたら、冷蔵庫で5〜6時間冷やして味をなじませます。これで完成！





レシピの順番に沿っていけば、そんなに難しい作業はありません。味、食感とも悶絶クラスのおいしさです。じっくりお菓子作りをしたい時に、ぜひトライしてみてください。