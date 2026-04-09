７人組グローバルグループ「ＥＮＨＹＰＥＮ」の元メンバーで３月にグループを脱退したＨＥＥＳＥＵＮＧ（ヒスン）が新たな活動名「ＥＶＡＮ」としてソロ活動を開始する。

所属するＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢの公式サイトで発表され、９日までに公式インスタグラムを開設された。

事務所サイトでは「ＥＶＡＮは、トレンディーで甘い音色を持つオールラウンダーのボーカリストだ。２０２０年にＥＮＨＹＰＥＮのＨＥＥＳＥＵＮＧとしてデビューした後、しなやかな歌唱力と完成度の高いパフォーマンスで人々に強い存在感を印象づけた。プロデュースや作詞など、多方面でその実力を発揮してきた彼は、ソロアーティストとして新たな音楽の軌跡を刻もうとしている。『ＥＶＡＮ』とはもう一人の『自分』を表す名前であると同時に、彼の音楽的なアイデンティティを象徴するキーワードでもある。それを通じて、彼ならではの感性と色に満ちた音楽世界を披露していく予定だ」とソロアーティストとしてのデビューを予告した。

ＨＥＥＳＥＵＮＧ改めＥＶＡＮは２０１９年に韓国で行われたサバイバルオーディション「Ｉ‐ＬＡＮＤ」で選出され、２０年に「ＥＮＨＹＰＥＮ」のメンバーとしてデビュー。２３年には「第６５回 輝く！日本レコード大賞」で特別国際音楽賞を受賞した。今年３月１０日に所属事務所より「当社は、ＥＮＨＹＰＥＮが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でＨＥＥＳＥＵＮＧが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました。これに伴い、ＨＥＥＳＥＵＮＧはＥＮＨＹＰＥＮから独立し、ＥＮＨＹＰＥＮは今後の公式スケジュールより６人体制で活動を継続する予定です」とＨＥＥＳＥＵＮＧの脱退が発表された。