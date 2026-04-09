マック・チキンタツタ「機動戦士ガンダム」とコラボ 新CMはサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーション
【モデルプレス＝2026/04/09】マクドナルドは、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガー、サイドメニューからはリニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンクでは新商品「マックフィズ／マックフロート 和かんきつヨーグルト味」（※日向夏、甘夏の果汁あわせて1％使用）を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全6種のラインアップを、4月15日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
【写真】マック、今年のチキンタツタ3種類一挙公開
「チキンタツタ」は、1991年に初登場して以来、35年にわたって愛される人気商品。今年も年に一度の“「チキンタツタ」シリーズ”を楽しんでほしいとの想いから、今なお根強い人気を誇るTVアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボレーションする。「チキンタツタ」は、オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなチキンタツタパティを、キャベツ、辛味のあるソースとともにサンドした商品だ。
新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラス。ごま油とネギ・にんにく・生姜の香りが、タツタの旨みを一層引き立てる。中華の風味をアクセントに、タルタルならではのコクと食べやすさを両立した新しい味わいだ。さらに“「チキンタツタ」シリーズ”史上初めて「チキンタツタ」にチェダーチーズがはいった新商品「チーズチキンタツタ」も登場する。「チキンタツタ」とクリーミーなチェダーチーズが相性抜群で、定番のものとはひと味ちがうおいしさを楽しめる。
また「チキンタツタ」とともに楽しめるサイドメニュー・デザートドリンクとして、ポテトと相性抜群の「シャカシャカポテト じゃがバタ」が北海道産バターを使用してリニューアル登場するほか、日向夏、甘夏のさわやかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も新登場する。（※日向夏、甘夏の果汁あわせて1％使用）
4月14日より放映開始する新TVCMでは、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションを届ける。まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうストーリーだ。主要キャラクターが登場する映像で、ファンも楽しめる内容となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「チキンタツタ」シリーズ「機動戦士ガンダム」とコラボ
「チキンタツタ」は、1991年に初登場して以来、35年にわたって愛される人気商品。今年も年に一度の“「チキンタツタ」シリーズ”を楽しんでほしいとの想いから、今なお根強い人気を誇るTVアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボレーションする。「チキンタツタ」は、オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなチキンタツタパティを、キャベツ、辛味のあるソースとともにサンドした商品だ。
新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラス。ごま油とネギ・にんにく・生姜の香りが、タツタの旨みを一層引き立てる。中華の風味をアクセントに、タルタルならではのコクと食べやすさを両立した新しい味わいだ。さらに“「チキンタツタ」シリーズ”史上初めて「チキンタツタ」にチェダーチーズがはいった新商品「チーズチキンタツタ」も登場する。「チキンタツタ」とクリーミーなチェダーチーズが相性抜群で、定番のものとはひと味ちがうおいしさを楽しめる。
◆“ガンダム チキンタツタ専用”登場の完全新作オリジナルアニメ
また「チキンタツタ」とともに楽しめるサイドメニュー・デザートドリンクとして、ポテトと相性抜群の「シャカシャカポテト じゃがバタ」が北海道産バターを使用してリニューアル登場するほか、日向夏、甘夏のさわやかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も新登場する。（※日向夏、甘夏の果汁あわせて1％使用）
4月14日より放映開始する新TVCMでは、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションを届ける。まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうストーリーだ。主要キャラクターが登場する映像で、ファンも楽しめる内容となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】