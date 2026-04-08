◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 広島(8日、マツダスタジアム)

巨人は泉口友汰選手の第3号2ランホームランで広島に逆転勝利しました。

前日のカード初戦を落としていた巨人は田中将大投手が今季2度目の先発。立ち上がりからテンポ良くアウトを重ね、序盤3回はパーフェクトピッチングを見せます。

打線は2回に広島・森翔平投手から1アウト1、3塁とするも、浦田俊輔選手のセカンドライナーで1塁走者が戻れずダブルプレー。先制のチャンスを逃します。

両先発が好投し両チーム無得点が続いたなか、試合が動いたのは7回裏。先頭の佐々木選手に2ベースを打たれると、続くファビアン選手の打球をサード・ダルベック選手が後逸。2塁ランナーが生還し、思わぬ形で先制点を許しました。

田中投手は8回に打順が回ったところで代打を告げられ交代。7回79球を投げ、3被安打、5奪三振、1失点(0自責点）でした。

反撃したい打線でしたが、無得点のまま9回の攻撃へ。しかし先頭のキャベッジ選手が中粼翔太投手から2ベースで出塁すると、泉口選手が初球のストレートを捉えてライトへ逆転の2ラン。土壇場で試合をひっくり返しました。

1点リードとなった9回裏はマルティネス投手が抑えてゲームセット。今季2セーブ目を挙げています。