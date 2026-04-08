交際中の元ＡＫＢメンバーとイケメン格闘家がデート姿を公開した。

８日までにインスタグラムで「浅草カップルデート」を投稿したのは、元ＡＫＢ４８永尾まりやとの真剣交際を宣言したプロキックボクサー白鳥大珠（たいじゅ）。２人で腕を組んで歩き、食べ歩きを満喫するなどラブラブな様子を惜しげもなく披露。

フォロワーは「美男美女」「推しカップルすぎます」「お似合いすぎて２人ともデレデレしてて見てるこっちもにやけてきます」「早く結婚してほしい」「今１番推しのカップルです」「デレ合いほほえましすぎて見てるこっちまで幸せ」と沸いていた。

永尾は２００９年の第９期ＡＫＢ４８オーディションに合格。１３年のシングル「さよならクロール」でシングル表題曲初の選抜入りを果たすなど人気メンバーとして活躍した。１６年のグループ卒業後は女優やモデルとして活動している。

今月１日にＳＮＳで「ＡＢＥＭＡ『ラブパワーキングダム２』最終回配信されました！モテる為、Ｎｏ．１を目指して飛び込んだこの番組で、私にとって大切な存在に出会うことができました」と交際を公表。白鳥は５日の投稿でも２ショットをアップし、幸せいっぱいだった。