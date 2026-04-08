睡眠不足で判断力が鈍ってる…健康に生きる為に欠かせない睡眠の5つの役割とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話】

人は何の為に眠るのか？健康に生きる為に欠かせない睡眠の5つの役割

深いノンレム睡眠は、脳の休息時間

上質な睡眠を手に入れるには、正しい知識を学んだうえで、習慣化することが大切です。そもそも、人はなぜ眠るのでしょうか。

ラットを用いた断眠実験を行なうと、1週間をすぎたころには、毛が抜け、体温が下がり、やがて感染症を発症するなどして死んでしまいます。人間の場合、すぐに死ぬことはありませんが、十分な睡眠をとらないと、判断能力が低下し、体調も悪化してしまいます

睡眠は健康に生きるために欠かせないものです。とくに大きな仕事（役割）を、5つ担っています。

①脳をしっかり休ませ、体をメンテナンスする。

②自律神経やホルモンバランスを整える。

③記憶を整理して定着させる。

④免疫力を上げて抵抗力を高める。

⑤脳の老廃物を除去する。

①について、かつては「睡眠＝単なる休息」と考えられてきました。しかし、脳活動が活発なレム睡眠があるとわかってからは、眠っているあいだずっと「完全な電源オフ」の状態になるのではなく、何かあればすぐに起動できる「アイドリングモード」があると考えられるようになりました。脳は、深いノンレム睡眠のときのみ休んでいるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』 監修：西野精治