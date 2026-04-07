毛づくろいをしている2匹の猫ちゃんとそこに割り込んでくる柴犬の姿が面白いと話題です。動画には「仲間に入りたかったのね」「それぞれの性格が出てて面白い」等のコメントが寄せられ2万5千回以上再生されているようです。

【動画：仲良く毛づくろいをしていた2匹の猫→『柴犬が乱入』してきた結果…微笑ましい光景】

毛づくろいしてほしい柴犬

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿されたのは、3匹の猫ちゃんと柴犬のある日の様子です。仲良く毛づくろいをしあっていたという天（てん）くんと空（くう）くん。

するとそこへいきなり柴犬のももちゃんが割って入ってきたそう。「仲間に入れてよ！」というように、天くんと空くんの間にやってきたといいます。

受け入れる天くんと 嫌そうな空くん

そんなももちゃんを素直に受け入れて毛づくろいをしてあげる天くん。しかし空くんの方はちょっと迷惑そうな様子です。

空くんはももちゃんのことも毛づくろいしてあげていたものの、のんびりした雰囲気にはならずいつの間にかプロレスごっこに発展。結局空くんは、ももちゃんのそばから逃げてしまったそう。

ももちゃんを甘やかす天くん

その後も天くんは、ももちゃんの毛づくろいを続行していたそう。ももちゃんは「もっとやって～」というように、天くんに背中を押し付けていたといいます。天くんはももちゃんを甘やかすのが上手なようです。

そんな3匹のごたごたを末っ子の月（るな）ちゃんはちょっと離れたところから面白そうに眺めていたそうでした。

ご紹介した投稿は2万5千回以上再生され「仲間に入りたかったのね」「それぞれの性格が出てて面白い」等のコメントが寄せられ、個性豊かな4匹のやりとりに思わず笑顔になる人が続出していたようでした。

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、柴犬のももちゃん、猫の天くん・空くん・月ちゃんの毎日の様子が投稿されています。犬と猫が仲良しな姿が微笑ましいとの声も多く寄せられているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。