ユニクロCの最新アイテム「完成度もかなり高い一着」「上品に見える仕上がり」全アイテム買ってわかった“本当のオススメ”
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロC初のカプセルコレクションをすべてレビュー
今回はUNIQLO：C プレミアムリネンコレクションを紹介します。
ユニクロC初のカプセルコレクションがスタート。ヨーロッパ産の上質なプレミアムリネンを100%使用した特別なラインで、春夏にぴったりの大人向けアイテムが揃っています。
今回は実際に全アイテム購入してきたので、どれを買うべきか、どれは注意が必要かをまとめて解説。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の4アイテムです。
・プレミアムリネンシャツジャケット 7990円
・プレミアムリネンオーバーサイズシャツ 3990円
・プレミアムリネンオーバーサイズシャツ/ストライプ 3990円
・プレミアムリネンワイドパンツ 5990円
◆▼プレミアムリネンシャツジャケット
まず紹介するのはプレミアムリネンシャツジャケット。今回のコレクションの中でも特に注目度が高いアイテムで、実物の完成度もかなり高い一着です。
デザインはシンプルなシャツジャケットですが、大きめの襟と胸のパッチポケットがアクセント。ポケットの配置と切り替えが噛み合っていて、シンプルながらしっかりデザイン性も感じられます。
襟はやや大きめで顔周りにボリュームが出るため、小顔効果もありつつクラシカルな雰囲気を演出。サイドにはポケットも付いているため、シャツ見えしながらしっかりアウターとして使えます。
◆一着持っておくとかなり便利
素材はプレミアムリネン100%。リネン特有の表情はありつつ、シワや粗さは抑えられていて上品な質感。特にブラックやネイビーなどのダークトーンは光沢感が際立ち、この素材のよさをより感じやすい仕上がりです。
シルエットはややゆったりしたリラックスフィット。肩は少し落ち、身幅は広めながら、袖先は絞られていて全体はすっきり見えるバランス。
サイズはワンサイズアップ、カラーはブラックがオススメです。軽い羽織りとして一着持っておくとかなり便利。
◆▼プレミアムリネンオーバーサイズシャツ
次に紹介するのはプレミアムリネンオーバーサイズシャツ。レギュラーカラーに胸ポケット、ボックスカットとシンプルなデザイン。名前の通りしっかりオーバーサイズですが、着丈はやや短めで今っぽいバランスに仕上がっています。
素材は同じプレミアムリネン100%ですが、こちらは織りが粗く、より薄手で柔らかい生地。透け感やドレープ感があり、リネン特有のシワや表情も強く出ます。
◆ハマる人にはオススメなアイテム
その分、かなりカジュアル寄りの印象。半袖シャツという時点でカジュアル要素が強く、さらに素材のラフさも加わるため、大人っぽく着こなすには少し難易度が高いアイテムです。そのため、万人にオススメできるアイテムではありません。
どうしても半袖シャツを着たい人や、涼しさ重視でリネンの風合いを楽しみたい人向け。着る場合はスラックスや革靴と合わせて、しっかり大人っぽさを足すのがポイントです。
◆▼プレミアムリネンオーバーサイズシャツ/ストライプ
次に紹介するのはプレミアムリネンオーバーサイズシャツ/ストライプ。基本的な仕様は無地と同じですが、ストライプ柄によって印象が変わります。
白ベースにグレーのラインで構成されており、柄物ながら派手すぎず取り入れやすいバランス。縦ラインによってシャープさが加わり、カジュアルさと大人っぽさのバランスは無地と同程度です。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロC初のカプセルコレクションをすべてレビュー
今回はUNIQLO：C プレミアムリネンコレクションを紹介します。
ユニクロC初のカプセルコレクションがスタート。ヨーロッパ産の上質なプレミアムリネンを100%使用した特別なラインで、春夏にぴったりの大人向けアイテムが揃っています。
今回、紹介するのは以下の4アイテムです。
・プレミアムリネンシャツジャケット 7990円
・プレミアムリネンオーバーサイズシャツ 3990円
・プレミアムリネンオーバーサイズシャツ/ストライプ 3990円
・プレミアムリネンワイドパンツ 5990円
◆▼プレミアムリネンシャツジャケット
まず紹介するのはプレミアムリネンシャツジャケット。今回のコレクションの中でも特に注目度が高いアイテムで、実物の完成度もかなり高い一着です。
デザインはシンプルなシャツジャケットですが、大きめの襟と胸のパッチポケットがアクセント。ポケットの配置と切り替えが噛み合っていて、シンプルながらしっかりデザイン性も感じられます。
襟はやや大きめで顔周りにボリュームが出るため、小顔効果もありつつクラシカルな雰囲気を演出。サイドにはポケットも付いているため、シャツ見えしながらしっかりアウターとして使えます。
◆一着持っておくとかなり便利
素材はプレミアムリネン100%。リネン特有の表情はありつつ、シワや粗さは抑えられていて上品な質感。特にブラックやネイビーなどのダークトーンは光沢感が際立ち、この素材のよさをより感じやすい仕上がりです。
シルエットはややゆったりしたリラックスフィット。肩は少し落ち、身幅は広めながら、袖先は絞られていて全体はすっきり見えるバランス。
サイズはワンサイズアップ、カラーはブラックがオススメです。軽い羽織りとして一着持っておくとかなり便利。
◆▼プレミアムリネンオーバーサイズシャツ
次に紹介するのはプレミアムリネンオーバーサイズシャツ。レギュラーカラーに胸ポケット、ボックスカットとシンプルなデザイン。名前の通りしっかりオーバーサイズですが、着丈はやや短めで今っぽいバランスに仕上がっています。
素材は同じプレミアムリネン100%ですが、こちらは織りが粗く、より薄手で柔らかい生地。透け感やドレープ感があり、リネン特有のシワや表情も強く出ます。
◆ハマる人にはオススメなアイテム
その分、かなりカジュアル寄りの印象。半袖シャツという時点でカジュアル要素が強く、さらに素材のラフさも加わるため、大人っぽく着こなすには少し難易度が高いアイテムです。そのため、万人にオススメできるアイテムではありません。
どうしても半袖シャツを着たい人や、涼しさ重視でリネンの風合いを楽しみたい人向け。着る場合はスラックスや革靴と合わせて、しっかり大人っぽさを足すのがポイントです。
◆▼プレミアムリネンオーバーサイズシャツ/ストライプ
次に紹介するのはプレミアムリネンオーバーサイズシャツ/ストライプ。基本的な仕様は無地と同じですが、ストライプ柄によって印象が変わります。
白ベースにグレーのラインで構成されており、柄物ながら派手すぎず取り入れやすいバランス。縦ラインによってシャープさが加わり、カジュアルさと大人っぽさのバランスは無地と同程度です。