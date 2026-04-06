ドジャースの球団公式インスタグラムが5日（日本時間6日）に更新され、大谷翔平投手（31）ら選手たちがワシントンでのナショナルズ3連戦を終え、移動する様子を公開した。

球団公式インスタグラムは「Happy flight to Toronto！」と記し、6日（同7日）から始まる敵地でのブルージェイズ3連戦に向けてお揃いのグレーのジャージー姿で移動する選手たちの写真を投稿した。

大谷は首にヘッドホン、帽子のツバを後ろ向きにしてかぶる“通常スタイル”で左肩にバッグを提げて移動。山本はジャージーの下に黒シャツを着込み、カメラに笑みを見せた。

また、右の腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入ったベッツも右肩に荷物を持って移動する写真もアップされた。

ドジャースはこの日、ナショナルズに逆転勝利。大谷は今季2号を含む2安打2打点で勝利に貢献。先発した佐々木朗希は5回5安打で自己ワーストとなる6失点も打線の粘りで黒星を免れた。

ブルージェイズとは昨年のワールドシリーズ以来の対戦で、大谷は3戦目となる8日（同9日）の先発が予定されている。