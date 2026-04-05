『今日好き』かなりのカップル、”頬キス”おねだりでラブラブっぷり披露【関コレ】
オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』でカップルが成立した相塲星音＆河村叶翔の「かなりのカップル」が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。
【写真】ドームでラブラブっぷり披露 頬に唇を寄せたかなりのカップル
2025年放送の「マクタン編」でカップルとなったかなりの。手をつないでランウェイのトップに来ると、星音が頬を指して”頬キス”のおねだり。叶翔は手で隠しつつ、星音の唇に頬を寄せ、会場を盛り上げた。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
『今日、好きになりました。』スペシャルステージ】では、番組内でカップル成立し、多くの反響を集めた「しゅんゆまカップル」谷村優真、倉澤俊。新シーズンへの継続出演が発表され注目を集める岩間夕陽、小林ゆあ。そして高校を卒業し新たなステージへと進む榎田一王、曽根凌輔も出演した。
【写真】ドームでラブラブっぷり披露 頬に唇を寄せたかなりのカップル
2025年放送の「マクタン編」でカップルとなったかなりの。手をつないでランウェイのトップに来ると、星音が頬を指して”頬キス”のおねだり。叶翔は手で隠しつつ、星音の唇に頬を寄せ、会場を盛り上げた。
『今日、好きになりました。』スペシャルステージ】では、番組内でカップル成立し、多くの反響を集めた「しゅんゆまカップル」谷村優真、倉澤俊。新シーズンへの継続出演が発表され注目を集める岩間夕陽、小林ゆあ。そして高校を卒業し新たなステージへと進む榎田一王、曽根凌輔も出演した。