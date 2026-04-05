川崎Fvs浦和 スタメン発表
[4.5 J1百年構想リーグ EAST第9節](U等々力)
※16:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 27 神橋良汰
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 26 由井航太
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 26 荻原拓也
MF 10 中島翔哉
MF 37 植木颯
FW 7 安部裕葵
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 36 肥田野蓮治
監督
マチェイ・スコルジャ
※16:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 27 神橋良汰
DF 32 林駿佑
MF 19 河原創
MF 26 由井航太
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 26 荻原拓也
MF 10 中島翔哉
MF 37 植木颯
FW 7 安部裕葵
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 36 肥田野蓮治
監督
マチェイ・スコルジャ