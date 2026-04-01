東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催します。

東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる空間で、テーマポート毎の多彩な料理やドリンクをお楽しみいただけるこのイベントでは、オフィシャルスポンサーが協賛したスペシャルメニュー等を4月8日（水）から先行販売します。

今回は、オフィシャルスポンサーの商品をアレンジした、このイベントならではの7種類の特別なメニューと、「食をもっと楽しむプログラム」について紹介します。

東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026「オフィシャルスポンサー協賛スペシャルメニュー」

販売期間：2025年4月8日から

東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる空間で、テーマポート毎の多彩な料理やドリンクを楽しめる「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026」

今回は、オフィシャルスポンサーの商品をアレンジした、このイベントならではの7種類の特別なメニューと、「食をもっと楽しむプログラム」について紹介します。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント 終了後も販売する場合があります。

バタービーフカレー＆チップス（Calbee ポテトチップスうすしお味使用）

価格：600円

販売店舗：ルックアウト・クックアウト

協賛企業：カルビー株式会社

コクのあるバタービーフカレーと、パリッと軽い食感と程よい塩味のポテトチップスを組み合わせたメニュー。

ビーフカレーの風味とポテトチップスの軽い食感がマッチして、ついつい癖になる味わいを楽しめます。

ピーチミントアイスティー（キリン 午後の紅茶 ストレートティー使用）

価格：750円

販売店舗：リフレスコス

協賛企業：キリンビバレッジ株式会社

紅茶の華やかな香りと心地よい渋みを感じるアイスティーに、ピーチやミントを加え、すっきりさわやかな味わいに仕上げられています。

ピーチの甘みとミントの清涼感が、パークの心地よい陽差しにぴったりです。

ハヤシソースのミートボールとマカロニチーズ（ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース使用）

価格：700円

販売店舗：ハドソンリバー・ハーベスト

協賛企業：ハウス食品株式会社

完熟トマトのうまみと甘み、ほんのりとした酸味が特徴のハヤシソースを絡めたミートボールに、まろやかなマカロニチーズを添えたメニュー。

パーク散策の合間に、美味しさがぎゅっとつまったこだわりの一品を味わうことができます。

カリー香るビーフのナンサンド、フムスとヨーグルトソース（ハウス こくまろカレー使用）

価格：700円

販売店舗：カスバ・フードコート

協賛企業：ハウス食品株式会社

コクとまろやかさが調和した味わい深いカレーが香る牛肉をメインに、ひよこ豆のフムスやヨーグルトソースなどをナンでサンド。

食べ巡りにぴったりなこのワンハンドメニューは、ひと口ごとにエキゾチックな風味が広がります。

チキンテンダー、ヨーグルト＆オリーヴディップ（明治ブルガリアヨーグルト使用）

価格：650円

販売店舗：ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

協賛企業：株式会社 明治

パークで人気のメニューであるチキンテンダーを、ヨーグルトとオリーヴを合わせたソースにディップしていただくメニュー。

ヨーグルトのさわやかな酸味とオリーヴの香り、そしてチキンテンダーのスパイシーな味わいのハーモニーを楽しめます。

ナッツとドライフルーツのクリームサンド（ロイヤルブレッド使用）

価格：650円

販売店舗：ドックサイドダイナー

協賛企業：山崎製パン株式会社

しっとり柔らかな食感の食パンに、ドライフルーツとナッツを混ぜ込んだ特製クリームをはさんだメニュー。

ドライフルーツとザクザクとしたナッツを包み込むまろやかなクリームと、食パンの絶妙な調和をご堪能！

バウムクーヘンのティラミス仕立て（ユーハイムバウム使用）

価格：750円

販売店舗：ゴンドリエ・スナック

協賛企業：株式会社ユーハイム

しっとりとした食感のバウムクーヘンに、ゴンドリエ・スナックオリジナルブレンドのコーヒー豆で抽出したエスプレッソを合わせ、さらにマスカルポーネ味のクリームを添えた一品。

イタリアのドルチェであるティラミスからヒントを得た、エスプレッソのほろ苦さとクリームの甘味の絶妙なバランスが魅力です。

食の世界をより深く楽しめるプログラム

パークでの食事をもっと楽しみたい方や、食の知識を深めたい方、食事と飲み物のペアリングを学びたい方におすすめの特別なプログラム「食をもっと楽しむプログラム」を開催します。

※各プログラムへの参加は事前の申し込みが必要です。

ティープログラム

開催場所：ニューヨーク・デリ

協賛企業：キリンビバレッジ株式会社

スタンダードな紅茶のテイスティングを通じて紅茶の基礎知識を学ぶほか、アレンジティー作りやパークフードとのペアリングをお楽しみいただけるプログラム。

本プログラムには「午後の紅茶」シリーズが使用され、キリンビバレッジの紅茶エキスパートが登場します。

スパイスプログラム

開催場所：カスバ・フードコート

協賛企業：ハウス食品グループ本社株式会社

2025年に続き、スパイスの奥深さと東京ディズニーリゾートならではの本格的なオリジナルカレーを知り、テイスティングを通じて、食の世界が広がる楽しさを体験！

本プログラムにはGABANのスパイスが使用され、ハウス食品グループ本社のスパイスマスターが登場します。

25周年の祝祭感にあふれる東京ディズニーシーで、身近なオフィシャルスポンサー商品が特別なパークフードに返信！

「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」のワクワクする食の体験の紹介でした。

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