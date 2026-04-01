島根の日本海ルートが大きく前進！ 山陰道「三隅・益田道路」がついに開通 15kmの「ブツ切れ」解消で浜田・益田のアクセスが激変へ

島根県西部で整備が進められてきた山陰道「三隅・益田道路」が、2026年3月28日に待望の開通を迎えました。

この開通により、島根県西部の江津・浜田・益田間が1本の道路として接続されることになり、日本海側を横断する広域ネットワークの構築が一段と加速します。

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今回、浜田市の石見三隅ICから益田市の遠田ICまでを結ぶ延長15.2kmの区間が繋がったことで、並行する国道9号のバイパス機能が大幅に強化され、地域の物流や観光、救急医療の面でも多大な整備効果が期待されています。

山陰自動車道（山陰道）は、近畿地方から鳥取県、島根県を経由して山口県に至る、日本海沿岸を東西に結ぶ総延長約380kmの高規格幹線道路です。

中国地方の内陸部を貫く中国自動車道や、瀬戸内側のメインルートである山陽自動車道と並び、本州西部の道路ネットワークを構成する上で欠かせない重要な路線に位置づけられています。

山陰道の特徴の一つは、管理主体が区間によって分かれている点です。

NEXCO各社が管理する有料区間に加え、国土交通省や地方自治体が「新直轄方式」などで整備・管理する無料区間が混在しています。

そのため、全線開通に向けた整備が各地で細切れに進められている「ブツ切れ」状態が長年の課題となっていました。

しかし、近年ではこの未開通区間の解消が急速に進んでおり、今回の「三隅・益田道路」の完成によって、島根県西部における幹線道路の連続性が大きく向上しました。

これは、災害時の代替路としての機能強化や、日本海側の産業振興を支える強靭なインフラ構築への一歩となります。

新しい道路の開通は、地域の交通状況を劇的に改善します。最も直接的な効果として、益田市役所と浜田市役所間の移動時間が約10分短縮されると見込まれています。

これまで、この区間の唯一の主要幹線であった国道9号は、海岸線に沿って急カーブや急勾配が連続する区間が多く、特に大型車両の走行や冬期の積雪時には交通のボトルネックとなっていました。また、こうした地形的な制約から追突事故などの交通事故も多発していました。

新道の完成により、1日あたり1万台を超える通過交通がバイパスへと転換されることが想定されています。これにより国道9号の混雑が緩和されるだけでなく、現道の安全性が向上し、地域の生活環境も改善されるという好循環が期待されています。

産業面においても、大きな関心が寄せられています。島根県西部は林業や木材加工業、繊維製造業などが盛んな地域です。地元企業からは、輸送時間の短縮と定時性の確保により、「原料の安定した調達」や「輸送コストの大幅な削減」が可能になるとして、競争力強化への期待が寄せられています。

一方で、開通時点では一部の運用に制限が残っています。

区間内に設置される「鎌手IC（かまてインターチェンジ）」のランプ路（本線と一般道を繋ぐ坂道）は、現時点では利用することができません。これは、IC付近の掘削工事中に想定を遥かに上回る量の非常に硬い岩盤が発見され、工事に時間を要しているためです。

なお、鎌手ICのランプ路が完成し、フルでの運用が開始されるのは2026年（令和8年）の夏頃となる見込みです。

また、益田市側の終点となる「遠田IC（とおだインターチェンジ）」付近も工事が継続中であり、当面の間は本線の高架から直接国道9号へ降りる形ではなく、地上の交差点を経由する暫定的な運用となります。本格的な運用開始時期については、今後の進捗を見て改めて発表される予定です。

記念式典の様子（出典：国土交通省 出雲河川事務所）

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今回開通した「三隅・益田道路」は、島根県浜田市三隅町（石見三隅IC）から同県益田市遠田町（遠田IC）を結ぶ、延長15.2kmの区間です。

この地域は険しい山々が海岸線まで迫る複雑な地形をしており、ルート上には多くのトンネルや橋梁が建設されました。

例えば、鎌手地区や木部地区などでは、2025年の時点でも大規模な橋梁の上部工や舗装工事が集中的に実施されており、最新の土木技術を結集してこの難所を克服し、2026年1月にはほぼ全区間の舗装が完成するなど、着実な工程を経てこの日を迎えました。

開通日当日には、現地で大規模な記念式典が開催されました。

島根県のご当地キャラクター「しまねっこ」などのマスコットや多数の関係者が見守る中、華々しくテープカットやくす玉開披が行われたようです。

式典後には、警察車両や消防車両を先頭としたパレード走行（通り初め）が行われ、沿道から旗を振る市民の声援を受けながら、真新しいアスファルトの上を第一号の車列が通り抜けました。