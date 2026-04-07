「なんでスマホばかり見ているの？」不倫中の男性に増える“無意識の行動”
通知を気にする、画面を見る時間が長くなるなど、はっきりした違和感ではないものの、「夫が少しだけスマホを触る回数が増えている」と感じることがあるかもしれません。実は不倫している男性は、無意識の行動に変化が出やすい傾向があります。
会話の途中でスマホを見る
話している最中に、ふとスマホの画面に目を落とす。急ぎの用事にも見えないのに、気にしている様子がある。この“優先順位のズレ”が違和感として残ることがあります。
通知が来ていないのに何度もスマホを確認する
通知音も鳴っていないのに、何度も画面を開く。これは連絡を待っているときに出やすい行動です。本人は無意識でも、その回数やタイミングに変化が表れます。
スマホの持ち方が変わる
画面を人に向けない、常に手元に置く、置き方が一定になる。小さな動作の積み重ねですが、“見られないための扱い方”に変わっていくことがあります。
スマホを見ること自体は、特別な行動ではありませんが、その頻度やタイミングに変化があるときは“何かが変化していること”。その小さなズレにどう向き合うかで、見え方は変わっていくのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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