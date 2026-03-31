政府は31日、速度や飲酒の数値基準を盛り込んだ法律の改正案を閣議決定しました。大分市で起きた時速194キロの死亡事故で弟を亡くした遺族は、「数値基準に満たないケースをどう扱うか課題は残る」とコメントしています。

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閣議決定された改正案では、「飲酒運転」について呼気のアルコール濃度が「0.5ミリグラム以上」、血中濃度が「1.0ミリグラム以上」を適用基準としました。

また「高速度」について、最高速度が60キロ以下の道路では制限速度を「50キロ」以上を適用の基準としています。

2021年、大分市大在の県道で時速194キロの車により、当時50歳の男性が死亡した事故をめぐり、今年1月の控訴審判決では危険運転致死罪が適用されませんでした。

弟を亡くした長文恵さんは「基準の数値に満たないケースをどうしていくのかという課題は残りますが、悪質な高速度の事故は今も発生しているので早急な法改正が望まれます」とコメントしています。