カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）でサードを担う吉田知那美（３４）が新たな決断を下した。

直近の世界選手権で４強入りに貢献した吉田知は、３１日に自身のインスタグラムを更新。「今日、３月３１日をもってＬＳを退団いたします。１２年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進し続けます」と報告した。

吉田は北海道銀行の一員として、１４年ソチ五輪に出場。その後構想外となったが、本橋麻里（現代表理事）のオファーを受けてＬＳに加入。チームメートに向けては「さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。形は変われど、私はこれからもみんながそれぞれに選ぶカーリング人生を、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています」と感謝の言葉を送った。

最後には「それでは５０歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝、肘、腰の怪我にだけ気をつけてね」と夢をつづった吉田知。ＬＳにとっては１つの転換期を迎えそうだ。