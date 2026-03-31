ヒューリックホテルマネジメントは、「THE GATE HOTEL 札幌 by HULIC」を2025年12月20日に開業した。

建物は地下1階、地上20階建ての複合施設「HULIC SQUARE SAPPORO」。客室は11階から20階までに配置し、定員が1人から4人までの8タイプ全172室を設ける。室内は北海道の大地と札幌の景観色をモチーフにした色彩と素材を用いたデザインとする。

館内には、飲み物を楽しめるロビーラウンジ、宿泊者限定の大浴場、飲み物・スイーツ・有料のプレミアムメニューを楽しめる対象客室専用のプレミアムラウンジ、トレッドミル・バイク・クロストレーナーなどを備えた宿泊者専用フィットネスなどを完備する。食事はレストラン「Anchor Grill Sapporo」で、朝食はおぼろ昆布と鮭節のおかかご飯を、ランチはTodayʼs Lunch、パスタランチ、シェフズランチの3種類を、ディナーはセレクトディナーと札幌ワイン会を提供する。

アクセスは、札幌市営地下鉄さっぽろ駅から徒歩1分、JR北海道札幌駅から徒歩4分、札幌市営地下鉄大通駅から徒歩8分。