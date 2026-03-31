ゴルフ界のスーパースターで交通事故を起こして逮捕されたタイガー・ウッズ（５０＝米国）はドナルド・トランプ米大統領から孫たちを車に同乗させることを禁止されていたと、英紙「サン」が報じた。

ウッズはトランプ大統領の元義理娘（長男ジュニア氏の元嫁）バネッサさんと交際中。同大統領の孫となる子供が５人いるが「ウッズはトランプ大統領の孫たちを車で送迎することを禁じられている」とし「バネッサさんの子供（孫たち）の移動はシークレットサービスが担当していることが明らかになった」と伝えた。

ウッズは事故当時、酩酊状態で、逮捕した当局は「医薬品か薬物による影響下にあった」と指摘していたが、同紙は「関係者によると、ウッズは合法的なオピオイド（鎮痛剤）を服用していた可能性が高いという」とし「もし彼らの子供たちがシークレットサービスによって守られていなかったら（親交のあるトランプ大統領とウッズの間に）懸念が生じるだろう」と付け加えた。

トランプ大統領はウッズが事故を起こしたことに「とても気の毒に思う。彼は少し体調が悪いようだ。事故があったと聞いているが、知っているのはそれだけだ。彼は親しい友人、素晴らしい人物、すばらしい男だ」とした上で「しかし、いくつか問題がある。それについては話したくない」と語っていた。

トランプ大統領はスーパースター選手がケガの治療のため使用していたとされる鎮痛剤の影響があることを示唆していたのかもしれない。