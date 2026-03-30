【花粉対策まとめ】グッズからコスメやサプリに旅行プランまで、多種多様な“花粉対策アイテム”を駆使して花粉を除去！
日差しも温かくなり、外出する日も増える春の時期、毎年悩まされるのが花粉症。2026年は特に飛散量が多いとも言われ、くしゃみや目のかゆみなどの症状に悩む人がますます増えている。そして、日々の外出時の対策は最善を尽くすが、在宅時など屋内での対策はわりと怠りがちという人も多い。花粉は外出時だけでなく家の中でも対策が必要だ。
【画像】「ダイソン」の空気清浄機ほか、2026年度の花粉対策におすすめのアイテムを見る
そんな人々へ向けて開発された救済神アイテム“花粉対策グッズ”も続々と登場中で、ウェアやマスク、メガネ、コスメといった身に着けるものに、空気清浄機などの空間をクリアにするものなど、花粉対策のアイテムは本当に多彩！今回はその中から、日常生活の負担を軽減してくれる注目グッズをいくつかピックアップ。どんな花粉対策効果がある商品なのかも含めて紹介していく。
■“知らぬ間にリビングが花粉だらけに!!”を予防する空気清浄機
ダイソン「Dyson HushJet(TM)(ダイソン ハッシュジェット)空気清浄機」(5万3399円)
服などに花粉が付着した人の出入りをはじめ、換気や洗濯物の取り込みなど、外出時だけでなく家の中でも日常生活を送るうえで、花粉が室内に持ち込まれる状況を避けることはなかなかできない。特に家族が集まるリビングでは、床や家具に付着した花粉が生活動線の中で舞い上がり、不快感の原因にもなる。空気清浄機を設置していても、構造上の隙間から汚れた空気が漏れる場合もあり、室内の花粉を効率よく除去するには、“空気を漏らさず通す構造”が重要なポイントとなってくる。
そんなポイントをカバーし、室内での花粉対策にピッタリなアイテムが、「ダイソン」の空気清浄機「Dyson HushJet(TM)」(5万3399円)。室内に持ち込まれた花粉を除去してくれる、パワフルな気流と静音性を両立した優れものの空気清浄機だ。
一般的な空気清浄機では製品の構造上、部品の継ぎ目などに隙間が生じ、高性能なフィルターを搭載していてもフィルターを通過せずに空気が漏れてしまう場合がある。それに対し、「Dyson HushJet(TM)」は、製品全体を密閉する設計により、取り込んだ空気を確実にフィルターへ通す構造を採用している。加えて、独自の気流設計により、空気を効率的に循環させながら花粉などの微細な粒子を捕集。製品の隙間をしっかり密閉し、微粒子も逃さない設計を採用した静電HEPAフィルターが、花粉やハウスダストといった微細な粒子を捕らえ、0.3ミクロンの微細な粒子を含む汚染物質を99.97％除去してくれるという。
このほか、テレビ視聴や在宅ワーク、家族が集まる時間帯など、日中の生活シーンでも気にならないよう、運転音を抑える音響設計を採用するほか、直径23センチとコンパクトな設計で、限られたスペースにも設置しやすい点も特徴。パワフルな機能を備えながら、リビングの隅やキッチン、ベッド脇など、室内のさまざまな場所で使用しやすいサイズ感となっている。さらにアプリと連携すれば、1週間分のスケジュールを組んだり、外出先からの操作も可能に。外出先から部屋の空気の情報を確認できるほか、帰宅前に部屋の空気をクリアにすることもできる！
■オフィスでも使えるZoff(ゾフ)の新作＆花粉対策メガネは“フード着脱式”でブルーライトもカット！
Zoff「Zoff PROTECT 2WAY PC」(8800円)
メガネブランド「Zoff」が2026年1月23日に発売した新モデル。花粉対策用フードを着脱でき、外では花粉ガード、室内ではブルーライトカットメガネとして使えるという2WAY仕様が特徴だ。通勤時に衣類やバッグに付着した花粉がオフィスに持ち込まれ、エアコンの風で舞い上がるなど、屋内でも目の不快感が続く人は多い。さらに長時間のPC作業による乾燥はアレルギー症状を悪化させることもあり、“仕事中に違和感なく使える花粉対策メガネ”の需要が高まっている。
新モデルは、特許出願中の“はめ込み式”フードを採用し、フレームとの隙間を作りにくい構造で花粉の侵入を防ぐ。フードを外せばシンプルなブルーライトカットメガネとなり、レンズはブルーライトを約50％カットしてくれる。
デザインはボストン型とウェリントン型の2型で、細身のフレームがオフィスカジュアルに自然になじむ。価格は8800円で、＋3300円から度付きレンズにも変更できる。
同シリーズには、花粉シーズン後は通常のメガネとして使える「Zoff PROTECT 2WAY」や、紫外線対策も兼ねた「Zoff PROTECT 2WAY SUNGLASSES」(共に8800円)もラインナップ。いずれもフードが目立ちにくいデザインで、春から夏まで活躍する。いずれのモデルも全国の店舗および公式オンラインストアで購入可能だ。
■花粉などが付着しにくくギミックポイントも多彩なワークマンの高機能性アウター
ワークマン「AERO CLUSTER(エアロクラスター) ポケットブルゾン」(1900円)
「ワークマン」から花粉シーズンに最適なブルゾンが2026年2月より発売中。花粉やダニ由来のタンパク質を低減する独自加工技術の｢エアロクラスター｣加工を採用しており、繊維に施したこの加工のおかげで、ウェア自体に花粉などが付着しにくいのが最大のポイントだ。
ほかにも、内側にはティッシュを収納できる右前ポケットと、使用後のティッシュを捨てられるゴミ袋セット用ポケット、さらに目薬や鼻スプレーを収められる取り外し可能なミニポーチを搭載するなど、ギミックポイントも満載！さらに、撥水、UVカット、抗菌防臭、コンパクトに収納できる携帯仕様といった基本性能を備えつつ、価格は1900円という手ごろさも魅力となっている。
本商品は2026年4月発売予定の「AEROCLUSTER ポケットベスト」(2500円)と組み合わせることで、気温やコーディネートに合わせた着用が可能となっている。カラーはブラック、グレージュ、カーキグリーンの3色展開。全国の＃ワークマン女子、Workman Colorsなどにて販売中。
■「ニトリ」のアパレルブランド「N＋」が、花粉が付きにくい素材を使用し、はっ水・UVカット機能を備えたコートを開発！
「花粉がつきにくいはっ水UVカットストレッチ軽量コート」／「花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート」(共に5990円)
「ニトリ」が手がけるアパレルブランド「N＋(エヌプラス)」から、花粉が付きにくく、はっ水、UVカットの3機能を備えた軽量アウターが新登場！ニトリネット公式Nプラス通販サイト、全国のN＋店舗にて2月より発売している。
「ニトリ」のアパレルブランド「N＋」は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランド。色と柄がつながるカラー提案と、オンからオフまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ってくれるほか、着心地がよく、日常の手入れが簡単なアイテムが手に取りやすい価格でそろう。
販売アイテムは、ストレッチ軽量コートとAラインコートの2種類。ストレッチ素材、軽量、手洗い可能な機能性と、通勤や普段使いに適したデザインなど、春の時期はもちろん、梅雨の時期まで重宝しそうだ。
軽量で持ち運びやすく、旅先や梅雨時期にも頼れる「花粉がつきにくいはっ水UVカットストレッチ軽量コート」(5990円)。高めに設計した襟元が程よいきちんと感を演出し、オン・オフ問わず幅広いシーンで着回しできる。動きやすく、快適な着心地のストレッチ素材。
「花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート」(5990円)は、女性らしいAラインにフードデザインを採用し、きれいめにもアクティブにも対応するアウター。適度なハリ感と艶のある素材が、春の装いを品よく引き立ててくれる。
■花粉・ほこりなどの微粒子汚れから肌を守る！「dプログラム」人気シリーズの敏感肌用のミストに注目
「d プログラム アレルバリア ミスト N」(1650円)
敏感に揺らぎやすい肌を守りながら美肌へ育む、資生堂のスキンケア・メイクアップ総合ブランド「d プログラム」の「アレルバリア」。花粉・ほこりなどの空気中の微粒子、紫外線ダメージ、乾燥から肌荒れしやすいデリケートな肌を守ってケアする、敏感肌用の人気シリーズだ。
今回はこのシリーズから、メイクの仕上げや日中の乾燥対策、外出前の花粉・ほこり対策に使える2層タイプのミスト化粧水「d プログラム アレルバリア ミスト N」(1650円)に注目。花粉やちり、ほこりなどの微粒子汚れから敏感な肌を守る「アレルバリアテクノロジーNEO」を搭載し、オイル層と化粧水層が混ざり合うことで、瞬時にみずみずしい肌へ導く優れもの。メイクの仕上げや化粧直しにも使え、皮脂崩れ防止成分がベースメイクの持ちも高めてくれる。使用法は、よく振ってから顔から約15センチ離して4プッシュを目安にスプレー。手のひらで軽くなじませると効果的だ。
■肌と心に寄り添う「N organic(エヌオーガニック)」の「Basic スージング クレンジングジェル」で美容予防！“花粉爆発”を防いで落とす!!
「N organic Basic スージング クレンジングジェル」(170グラム、3850円)
「N organic」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける”というコンセプトを掲げ、肌だけでなく心まで満たすケアを目指しているスキンケアブランド。ブランドの人気シリーズ「Basic」では、花粉が肌の炎症やエイジングを加速させているという事実に着目。肌に付着した花粉を一掃する技術を搭載した新感覚のジェルオイルクレンジング「N organic Basic スージング クレンジングジェル」(170グラム、3850円)を開発。
花粉や微粒子汚れを抱え込んで落とし、花粉ストレスによる刺激から肌を守ることを目的としたこのクレンジングアイテム。水に触れることで“爆発”を起こし、細胞内のアレルギー物質を放出するという花粉の特性に対し、オイルと少量の水をネットワーク化した崩壊性ジェル構造を採用することで、花粉を吸着した水をオイルで包み込み、“花粉爆発”を防ぎながら一掃。「N organic」が実施した検証試験の結果では、使用後の肌の花粉残存率が0％であることを確認している。本商品は公式オンラインショップや直営店、ドラッグストアなどで発売中だ。
■ビタミンDサプリがアレルギーに有効!!体の内側から予防対策するのもおすすめ！
「Lypo-C Vitamin C+D」(11包入3445円、30包入8964円)
花粉症の日本人は年々増え、今や2人に1人が悩む国民病となっている。近年は2〜3歳から発症するケースも見られ、低年齢化も進む。こうした状況のなか、多くの医師が注目しているのがビタミンDだ。ビタミンDには免疫の働きを整え、花粉に対する過剰反応を抑える作用があり、アレルギー症状の緩和が期待されている。
さらにビタミンDは、骨や歯の健康維持、メンタルケア、感染症対策など、全身の健康にも関わる重要な栄養素だが、日本人の約98％が不足しているとも言われている。ビタミンDは日光浴のほか、キクラゲや卵、シラス、サケといった食材を使った食事でも補えるほか、足りない分はサプリで補う方法も有効とされる。
そこで取り入れたいのが、サプリの「Lypo-C Vitamin C+D」(11包入3445円、30包入8964円)。ビタミンDとビタミンC、健康と美容に欠かせない2種類のビタミンを、一度に効率よく補えるサプリメントで、1包分には、ビタミンCを1000ミリグラム、ビタミンDを2000IU、たっぷりと配合。極小で均一なカプセルとサラサラの液状で、吸収性の向上を目指している点も特徴的！美容にストイックな有名女性タレントが愛飲していることでも知られている。
ビタミンDによる花粉症対策は、シーズン前から始めるのが望ましいが、「花粉シーズンが始まってからでも、ビタミンDを取り入れることは決して遅くありません。飛散ピーク時のコンディションを内側から整える重要な一手となるからです。免疫を“正しく働かせる”ための基盤づくりとして、ビタミンDはぜひ積極的に取り入れていただきたい栄養素です」と、東京慈恵会医科大学の越智小枝先生も語ってくれた。スギ花粉はすでに多くの地域で飛散のピークを迎えているが、ヒノキ花粉はこれからが本番。まずは従来の花粉対策に内側からのケアもプラスして、体内から予防対策を施そう！
■花粉のないエリアへGO！「星のや」で楽しむ“花粉避難としての沖縄旅”も！
「星のや竹富島」／「星のや沖縄」
星野リゾートが展開するラグジュアリー宿泊ブランド「星のや(HOSHINOYA)」は、“圧倒的な非日常”をテーマにした滞在型の大人気リゾート。各施設が独創的なテーマで展開され、好評を得ていることでも知られている同リゾートが、花粉シーズンでも快適に過ごせる旅先として、スギ・ヒノキ花粉が少ない沖縄に着目。「星のや」の沖縄施設を“避粉地”として提案している。
沖縄の春は「うりずん」と呼ばれ、柔らかな日差しとさわやかな風が心地よい季節。花粉症の悩みから解放された環境で、屋外での滞在やアクティビティ、そして澄んだ空気で満たされた客室で迎える深い眠りを通じ、健やかな心身へと導いてくれる。
以上のグッズからコスメやサプリに旅行プランまで、これまで紹介してきたアイテムはもちろん、多種多様に取りそろう花粉対策アイテムを駆使して花粉を除去。クリアな空気を堪能して今年の春を乗り切ろう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「ダイソン」の空気清浄機ほか、2026年度の花粉対策におすすめのアイテムを見る
■“知らぬ間にリビングが花粉だらけに!!”を予防する空気清浄機
ダイソン「Dyson HushJet(TM)(ダイソン ハッシュジェット)空気清浄機」(5万3399円)
服などに花粉が付着した人の出入りをはじめ、換気や洗濯物の取り込みなど、外出時だけでなく家の中でも日常生活を送るうえで、花粉が室内に持ち込まれる状況を避けることはなかなかできない。特に家族が集まるリビングでは、床や家具に付着した花粉が生活動線の中で舞い上がり、不快感の原因にもなる。空気清浄機を設置していても、構造上の隙間から汚れた空気が漏れる場合もあり、室内の花粉を効率よく除去するには、“空気を漏らさず通す構造”が重要なポイントとなってくる。
そんなポイントをカバーし、室内での花粉対策にピッタリなアイテムが、「ダイソン」の空気清浄機「Dyson HushJet(TM)」(5万3399円)。室内に持ち込まれた花粉を除去してくれる、パワフルな気流と静音性を両立した優れものの空気清浄機だ。
一般的な空気清浄機では製品の構造上、部品の継ぎ目などに隙間が生じ、高性能なフィルターを搭載していてもフィルターを通過せずに空気が漏れてしまう場合がある。それに対し、「Dyson HushJet(TM)」は、製品全体を密閉する設計により、取り込んだ空気を確実にフィルターへ通す構造を採用している。加えて、独自の気流設計により、空気を効率的に循環させながら花粉などの微細な粒子を捕集。製品の隙間をしっかり密閉し、微粒子も逃さない設計を採用した静電HEPAフィルターが、花粉やハウスダストといった微細な粒子を捕らえ、0.3ミクロンの微細な粒子を含む汚染物質を99.97％除去してくれるという。
このほか、テレビ視聴や在宅ワーク、家族が集まる時間帯など、日中の生活シーンでも気にならないよう、運転音を抑える音響設計を採用するほか、直径23センチとコンパクトな設計で、限られたスペースにも設置しやすい点も特徴。パワフルな機能を備えながら、リビングの隅やキッチン、ベッド脇など、室内のさまざまな場所で使用しやすいサイズ感となっている。さらにアプリと連携すれば、1週間分のスケジュールを組んだり、外出先からの操作も可能に。外出先から部屋の空気の情報を確認できるほか、帰宅前に部屋の空気をクリアにすることもできる！
■オフィスでも使えるZoff(ゾフ)の新作＆花粉対策メガネは“フード着脱式”でブルーライトもカット！
Zoff「Zoff PROTECT 2WAY PC」(8800円)
メガネブランド「Zoff」が2026年1月23日に発売した新モデル。花粉対策用フードを着脱でき、外では花粉ガード、室内ではブルーライトカットメガネとして使えるという2WAY仕様が特徴だ。通勤時に衣類やバッグに付着した花粉がオフィスに持ち込まれ、エアコンの風で舞い上がるなど、屋内でも目の不快感が続く人は多い。さらに長時間のPC作業による乾燥はアレルギー症状を悪化させることもあり、“仕事中に違和感なく使える花粉対策メガネ”の需要が高まっている。
新モデルは、特許出願中の“はめ込み式”フードを採用し、フレームとの隙間を作りにくい構造で花粉の侵入を防ぐ。フードを外せばシンプルなブルーライトカットメガネとなり、レンズはブルーライトを約50％カットしてくれる。
デザインはボストン型とウェリントン型の2型で、細身のフレームがオフィスカジュアルに自然になじむ。価格は8800円で、＋3300円から度付きレンズにも変更できる。
同シリーズには、花粉シーズン後は通常のメガネとして使える「Zoff PROTECT 2WAY」や、紫外線対策も兼ねた「Zoff PROTECT 2WAY SUNGLASSES」(共に8800円)もラインナップ。いずれもフードが目立ちにくいデザインで、春から夏まで活躍する。いずれのモデルも全国の店舗および公式オンラインストアで購入可能だ。
■花粉などが付着しにくくギミックポイントも多彩なワークマンの高機能性アウター
ワークマン「AERO CLUSTER(エアロクラスター) ポケットブルゾン」(1900円)
「ワークマン」から花粉シーズンに最適なブルゾンが2026年2月より発売中。花粉やダニ由来のタンパク質を低減する独自加工技術の｢エアロクラスター｣加工を採用しており、繊維に施したこの加工のおかげで、ウェア自体に花粉などが付着しにくいのが最大のポイントだ。
ほかにも、内側にはティッシュを収納できる右前ポケットと、使用後のティッシュを捨てられるゴミ袋セット用ポケット、さらに目薬や鼻スプレーを収められる取り外し可能なミニポーチを搭載するなど、ギミックポイントも満載！さらに、撥水、UVカット、抗菌防臭、コンパクトに収納できる携帯仕様といった基本性能を備えつつ、価格は1900円という手ごろさも魅力となっている。
本商品は2026年4月発売予定の「AEROCLUSTER ポケットベスト」(2500円)と組み合わせることで、気温やコーディネートに合わせた着用が可能となっている。カラーはブラック、グレージュ、カーキグリーンの3色展開。全国の＃ワークマン女子、Workman Colorsなどにて販売中。
■「ニトリ」のアパレルブランド「N＋」が、花粉が付きにくい素材を使用し、はっ水・UVカット機能を備えたコートを開発！
「花粉がつきにくいはっ水UVカットストレッチ軽量コート」／「花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート」(共に5990円)
「ニトリ」が手がけるアパレルブランド「N＋(エヌプラス)」から、花粉が付きにくく、はっ水、UVカットの3機能を備えた軽量アウターが新登場！ニトリネット公式Nプラス通販サイト、全国のN＋店舗にて2月より発売している。
「ニトリ」のアパレルブランド「N＋」は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランド。色と柄がつながるカラー提案と、オンからオフまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ってくれるほか、着心地がよく、日常の手入れが簡単なアイテムが手に取りやすい価格でそろう。
販売アイテムは、ストレッチ軽量コートとAラインコートの2種類。ストレッチ素材、軽量、手洗い可能な機能性と、通勤や普段使いに適したデザインなど、春の時期はもちろん、梅雨の時期まで重宝しそうだ。
軽量で持ち運びやすく、旅先や梅雨時期にも頼れる「花粉がつきにくいはっ水UVカットストレッチ軽量コート」(5990円)。高めに設計した襟元が程よいきちんと感を演出し、オン・オフ問わず幅広いシーンで着回しできる。動きやすく、快適な着心地のストレッチ素材。
「花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート」(5990円)は、女性らしいAラインにフードデザインを採用し、きれいめにもアクティブにも対応するアウター。適度なハリ感と艶のある素材が、春の装いを品よく引き立ててくれる。
■花粉・ほこりなどの微粒子汚れから肌を守る！「dプログラム」人気シリーズの敏感肌用のミストに注目
「d プログラム アレルバリア ミスト N」(1650円)
敏感に揺らぎやすい肌を守りながら美肌へ育む、資生堂のスキンケア・メイクアップ総合ブランド「d プログラム」の「アレルバリア」。花粉・ほこりなどの空気中の微粒子、紫外線ダメージ、乾燥から肌荒れしやすいデリケートな肌を守ってケアする、敏感肌用の人気シリーズだ。
今回はこのシリーズから、メイクの仕上げや日中の乾燥対策、外出前の花粉・ほこり対策に使える2層タイプのミスト化粧水「d プログラム アレルバリア ミスト N」(1650円)に注目。花粉やちり、ほこりなどの微粒子汚れから敏感な肌を守る「アレルバリアテクノロジーNEO」を搭載し、オイル層と化粧水層が混ざり合うことで、瞬時にみずみずしい肌へ導く優れもの。メイクの仕上げや化粧直しにも使え、皮脂崩れ防止成分がベースメイクの持ちも高めてくれる。使用法は、よく振ってから顔から約15センチ離して4プッシュを目安にスプレー。手のひらで軽くなじませると効果的だ。
■肌と心に寄り添う「N organic(エヌオーガニック)」の「Basic スージング クレンジングジェル」で美容予防！“花粉爆発”を防いで落とす!!
「N organic Basic スージング クレンジングジェル」(170グラム、3850円)
「N organic」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける”というコンセプトを掲げ、肌だけでなく心まで満たすケアを目指しているスキンケアブランド。ブランドの人気シリーズ「Basic」では、花粉が肌の炎症やエイジングを加速させているという事実に着目。肌に付着した花粉を一掃する技術を搭載した新感覚のジェルオイルクレンジング「N organic Basic スージング クレンジングジェル」(170グラム、3850円)を開発。
花粉や微粒子汚れを抱え込んで落とし、花粉ストレスによる刺激から肌を守ることを目的としたこのクレンジングアイテム。水に触れることで“爆発”を起こし、細胞内のアレルギー物質を放出するという花粉の特性に対し、オイルと少量の水をネットワーク化した崩壊性ジェル構造を採用することで、花粉を吸着した水をオイルで包み込み、“花粉爆発”を防ぎながら一掃。「N organic」が実施した検証試験の結果では、使用後の肌の花粉残存率が0％であることを確認している。本商品は公式オンラインショップや直営店、ドラッグストアなどで発売中だ。
■ビタミンDサプリがアレルギーに有効!!体の内側から予防対策するのもおすすめ！
「Lypo-C Vitamin C+D」(11包入3445円、30包入8964円)
花粉症の日本人は年々増え、今や2人に1人が悩む国民病となっている。近年は2〜3歳から発症するケースも見られ、低年齢化も進む。こうした状況のなか、多くの医師が注目しているのがビタミンDだ。ビタミンDには免疫の働きを整え、花粉に対する過剰反応を抑える作用があり、アレルギー症状の緩和が期待されている。
さらにビタミンDは、骨や歯の健康維持、メンタルケア、感染症対策など、全身の健康にも関わる重要な栄養素だが、日本人の約98％が不足しているとも言われている。ビタミンDは日光浴のほか、キクラゲや卵、シラス、サケといった食材を使った食事でも補えるほか、足りない分はサプリで補う方法も有効とされる。
そこで取り入れたいのが、サプリの「Lypo-C Vitamin C+D」(11包入3445円、30包入8964円)。ビタミンDとビタミンC、健康と美容に欠かせない2種類のビタミンを、一度に効率よく補えるサプリメントで、1包分には、ビタミンCを1000ミリグラム、ビタミンDを2000IU、たっぷりと配合。極小で均一なカプセルとサラサラの液状で、吸収性の向上を目指している点も特徴的！美容にストイックな有名女性タレントが愛飲していることでも知られている。
ビタミンDによる花粉症対策は、シーズン前から始めるのが望ましいが、「花粉シーズンが始まってからでも、ビタミンDを取り入れることは決して遅くありません。飛散ピーク時のコンディションを内側から整える重要な一手となるからです。免疫を“正しく働かせる”ための基盤づくりとして、ビタミンDはぜひ積極的に取り入れていただきたい栄養素です」と、東京慈恵会医科大学の越智小枝先生も語ってくれた。スギ花粉はすでに多くの地域で飛散のピークを迎えているが、ヒノキ花粉はこれからが本番。まずは従来の花粉対策に内側からのケアもプラスして、体内から予防対策を施そう！
■花粉のないエリアへGO！「星のや」で楽しむ“花粉避難としての沖縄旅”も！
「星のや竹富島」／「星のや沖縄」
星野リゾートが展開するラグジュアリー宿泊ブランド「星のや(HOSHINOYA)」は、“圧倒的な非日常”をテーマにした滞在型の大人気リゾート。各施設が独創的なテーマで展開され、好評を得ていることでも知られている同リゾートが、花粉シーズンでも快適に過ごせる旅先として、スギ・ヒノキ花粉が少ない沖縄に着目。「星のや」の沖縄施設を“避粉地”として提案している。
沖縄の春は「うりずん」と呼ばれ、柔らかな日差しとさわやかな風が心地よい季節。花粉症の悩みから解放された環境で、屋外での滞在やアクティビティ、そして澄んだ空気で満たされた客室で迎える深い眠りを通じ、健やかな心身へと導いてくれる。
以上のグッズからコスメやサプリに旅行プランまで、これまで紹介してきたアイテムはもちろん、多種多様に取りそろう花粉対策アイテムを駆使して花粉を除去。クリアな空気を堪能して今年の春を乗り切ろう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。