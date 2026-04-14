DIDIONとJURKのコラボ新作♡ベルベットマットリップ2色が登場

自分らしいカラーを楽しみたい方に♡DIDIONとJURKのコラボレーション第三弾として、限定リキッドマットリップが登場しました。発色・質感・使い心地にこだわり抜いた2色は、トレンドに左右されない“本当に好きな色”を叶えてくれるラインナップ。春メイクをアップデートする新作リップをチェックしてみてください♪

軽やかマットの新質感♡

「DIDION×JURK LIQUID LIP VELVET MATTE」は各1,870円（税込）。

ベルベットのように柔らかく、軽やかなマット質感が特徴です。2種のパウダーを絶妙に配合し、シルキーな伸びとさらりとした仕上がりを実現。

粉っぽさを感じさせず、唇に溶け込むようにフィットします。

Laka パーフェクトツインリップ新作♡2wayで楽しむ全10色登場

こだわりの2色展開♡

「J01 Tangerine Dusk」はビビッドなオレンジカラーで、明るくヘルシーな印象に。

「J02 Rosé Crush」は甘さを抑えたレッドピンクで、大人っぽさと強さを感じるカラー。

どちらも存在感がありながら、日常使いにも取り入れやすい絶妙な色味です。

使い心地と仕上がりの両立

なめらかな塗り心地と素早いフィックス力を兼ね備え、長時間美しい発色をキープ。

軽やかなテクスチャーでストレスフリーに使えるため、デイリーから特別な日まで幅広く活躍します。コラボならではの完成度の高さも魅力です。

自分らしいリップを楽しむ

DIDIONとJURKのコラボリップは、質感とカラーにこだわった特別なアイテム♡シンプルながらも印象的な仕上がりで、毎日のメイクをより楽しくしてくれます。

お気に入りの1色を見つけて、自分らしいスタイルを楽しんでみてください♪