俳優のファーストサマーウイカ（35）が30日までに自身のインスタグラムを更新。「師匠」との2ショット公開した。

「くっきー！師匠と土ナニで2人ロケさせてもらいました」と書きだしたウイカ。「ありがとうございます」と添えて2ショットをアップした。

「師匠に初めてお会いできたのは2016年 私がテレビに出られるようになったのは2019年から」と回想。「まったく無名でまったく初対面の小娘から突然弟子にしてくれと言われたのに師匠はええで と即答してくれて肉糞亭恥骨子という名前をくださいました」「タレントになる前から肉糞亭一門におりましたあまり知られていないことかもしれないです知られなくてもいいと思っていますが師匠と2人ロケができたのは少し師匠に近づけたのかなという思いでとても感慨深く、写真を集めてみました」と説明した。

「昔も今もずーっと変わらず優しくてクレイジーなアーティストほんまにバチバチにかっこよくてほんまにおもろい天才」と紹介。「師匠の『鋲じゃん展』のモデルもやらせていただきました至極光栄です」「パンフとポスターになってます、是非」と添えた。