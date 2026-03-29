韓国はコートジボワールに０−４で完敗した。（C）Getty Images

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　現地３月28日に開催された国際親善試合で、韓国代表はコートジボワール代表とイングランドのスタジアムMKで対戦。０−４で惨敗した。

　35分に先制点を浴びると、45＋１分に追加点を献上。後半に入っても62分と90＋３分にも失点した。終盤にはソン・フンミン、イ・ガンインら主軸を投入したが、最後まで得点は奪えなかった。

　試合後、主将ソン・フンミンは「スタジアムに来てくれたファン、韓国で応援してくれたファンのみんなに、残念な姿を見せてしまい申し訳ない」と謝罪。母国メディアでは厳しい論調が並ぶ。
 
　そんななか、31日に韓国と国際親善試合を戦うオーストリアのメディア『Heute』は、この結果を「オーストリアとの試合を数日後に控えた韓国は、コートジボワールに０−４で完敗を喫した」と伝え、「我々の次の相手は驚くほど弱く、ほとんど抵抗もしなかった」と酷評している。

「オーストリアにとって、ワールドカップイヤー２度目の親善試合は、比較的容易な試合となるだろう。我々はガーナに５−１で圧勝して自信に満ち溢れている一方、韓国は正反対の状況だ」

　果たしてウィーンで行なわれるオーストリア対韓国のゲームはどのような結末を迎えるのか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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