ニュルンベルク戦の前に優勝セレモニーを実施

ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表MF谷川萌々子は、オーストラリアで開催された女子アジアカップで優勝を飾った。

現地時間3月21日に行われた決勝のオーストラリア戦に1-0で勝利し、アジアの頂点に立った。今節の試合前には、「大きな功績、特別な瞬間だ」と、若き日本人MFの快挙を称えられた。

現地時間3月28日、ホームで行われた女子ブンデスリーガのニュルンベルク戦を前に、谷川の優勝を祝うセレモニーが実施された。バイエルン・女子部門のディレクターを務めるビアンカ・レシュ氏から、アジア女王としての功績を称えられ、記念品が贈呈。スタジアムに集まったファンを前に、背番号を背負う20歳の新星は祝福の拍手を浴びた。

谷川は今大会の全6試合のうち4試合に出場し、2ゴール2アシストを記録して母国の優勝に大きく貢献した。公式サイトでは「谷川萌々子のアジアカップ優勝を祝福する」と伝えられ、「谷川にとっては、大陸の舞台での初めての大きな成功となった」と、そのキャリアにおける重要なステップになったことを強調した。

日本女子代表にとって通算3度目のアジア制覇となったなかで、バイエルンの中盤を支える若き才能が示した存在感は際立っていた。最後には「バイエルンのミッドフィールダーを擁する日本代表が、シドニーでのアジア選手権決勝でオーストラリアを1-0で破った」とレポートされるなど、20歳の日本人MFが成し遂げた偉業を改めて称賛している。（FOOTBALL ZONE編集部）