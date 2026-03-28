G大阪MF満田誠が神戸へ期限付き移籍

ヴィッセル神戸は3月28日、ガンバ大阪からMF満田誠が期限付き移籍で加入することを発表した。

ファンからも「これはびっくり」と反響を呼んでいる。

現在26歳の満田は、サンフレッチェ広島のユースから流通経済大学を経て、2022年に広島へ加入しプロデビュー。1年目からリーグ戦29試合9ゴールと圧巻のパフォーマンスを披露し、攻撃の要として台頭した。

2025年2月にはG大阪へ期限付き移籍し、昨季はリーグ戦35試合に出場。今季から満を持して完全移籍へと切り替わっていた。しかし、今季就任したイェンス・ウィッシング監督の下では、昨季に比べて出場機会が減少したなかで、神戸への移籍を決断した。

満田はクラブを通じ「今年から完全移籍で加入することになり、このチームの力になりたい気持ちがありながらも、それをピッチで示すことができず悔しく思います」と心境を明かしている。

事前の報道がほとんどない中での発表に、SNS上では「サイレントすぎる」「うぇぇぇ！？」「最高の補強！」「ええ！！」「これは凄い補強」「まじで？」「きたああ！」「ずっと来てほしいと思ってたよ」「まさかの！？」「えぐい！これはビックリ」「さすがに声出た」「ま、まじか…！」「こりゃ、ビックリの補強！」「急に来た！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）