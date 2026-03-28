名古屋の新たな名所が誕生!?　新幹線からも見える、約7mの「巨大ぴよりんバルーン」が中川運河に出現

ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年と、名古屋市・中川運河沿いの新商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS（ナカガワ カナル ドアーズ）」（開発：名古屋ステーション開発株式会社）の開業を記念して、同施設メインエントランス前に、高さ約7メートルの「巨大ぴよりんバルーン」が2026年6月に設置されます。

名古屋の新たな名所を目指す「巨大ぴよりんバルーン」制作を皆さまと共に進めるため、「JR東海MARKET」（運営：東海旅客鉄道株式会社）にて、制作支援を募るクラウドファンディングが2026年3月23日から実施されています。

■名古屋の新たな玄関口で、過去最大サイズの「ぴよりん」がお出迎え

2011年の誕生以来、累計販売個数500万ぴよを突破し、2023年には名古屋観光特使を委嘱された「ぴよりん」。誕生15周年を機に、名古屋観光特使として名古屋をもっと盛り上げるために、過去最大サイズの巨大バルーン（実物のぴよりんの約100万”ぴよ”分！）となって中川運河に降り立ちます。

東海道新幹線からもよく見える“新しい名古屋の玄関口”とも言えるロケーションで、名古屋に来る観光客、もしくは名古屋からお出かけする地元民、そして「NAKAGAWA CANAL DOORS」の来場者をぴよりんがお出迎え、そしてお見送りします。

「NAKAGAWA CANAL DOORS」とは、2026年6月18日に開業する名古屋市・中川運河沿いの商業施設。東海初出店となるホテル「SETRE（セトレ）」や、飲食店、オフィス、スポーツ関連施設等を備え、名古屋都心の新たな水辺の交流拠点として、中川運河沿いのにぎわい創出を図ります。

■巨大ぴよりんバルーン概要

設置期間：2026年6月18日（木）〜9月17日（木）

展示時間：10時00分〜17時30分

場所：NAKAGAWA CANAL DOORS メインエントランス前

入場料：無料

備考：強風や荒天等、気象条件等により展示が急遽取りやめとなる場合がございます。取りやめのお知らせについては、ぴよりん公式SNSなどにて発信予定です。

■ぴよりん史上初のクラウドファンディング

ぴよりん史上初となる今回のクラウドファンディングは、単なる制作資金の調達に留まらず、15年間にわたるご愛顧への感謝を形にするとともに、名古屋観光特使として地域の魅力をさらに発信したいという強い思いから企画されました。

JR東海グループそして地域一丸となって、名古屋に新たな「ワクワク」を生み出せるよう、返礼品には中川運河沿いの事業者様とコラボレーションした体験型イベントや限定グッズなどを多数用意しています。

■クラウドファンディング概要

実施期間：2026年3月23日（月）10時00分〜 5月22日（金）23時59分

申込箇所：JR東海MARKET特設ページ

https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=piyorin

目標金額：5,000,000円

形式：All in形式

※目標額の達成可否に関わらず、施策の実施、返礼品発送を行います。

発送・実施時期：商品ごとに異なります

返礼品には、「ぴよりん手づくり体験教室」（支援額：5,000円）や「ぴよりん手づくり体験教室 inバーミキュラ ビレッジ プレミアver」（支援額：7,000円）など、限定イベントや地元事業者とのコラボ品などを用意しています。

（フォルサ）